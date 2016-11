Companhia Arteira estreia “Sonho de uma noite de verão”, de William Shakespeare

– O espetáculo estará em cartaz nos dias 26 e 27 de novembro, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, em Nova Friburgo –

A peça teatral “Sonho de uma noite de verão”, de Willian Shakespeare, será encenada pela Companhia Arteira nos dias 26 e 27 de novembro (20h e 18h, respectivamente), no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, em Nova Friburgo, após muitos meses de trabalho. O grupo atuará com bonecos e a trilha sonora foi criada especialmente para o espetáculo.

A proposta é inovadora e conta com uma estética contemporânea, dedicada principalmente aos jovens e adolescentes entre 12 a 17 anos. O texto trata de valores universais, em uma trama onde seres elementais e humanos tecem seus destinos. E como a vida é sonho, feito de matéria desconhecida, os seres élficos conduzirão o espetáculo em busca de distração, interferindo na vida dos humanos, como na mitologia nórdica as Nornas tecem a trama da vida.

No texto clássico de Willian Shakespeare, fadas e duendes (seres invisíveis aos olhos humanos) divertem-se com o ‘destino’, interferindo, sem serem percebidos, no desfecho de suas histórias. A proposta da Companhia Arteira é uma montagem na qual os personagens humanos do espetáculo serão representados pelos bonecos, manipulados em cena pelos seres elementais, atores/personagens: Titânia, Oberon, Puck e fadas. Ou seja: os seres mágicos da floresta brincam, literalmente, com o destino de seus ‘joguetes’: os humanos. Dessa forma, atores e bonecos revezam-se e complementam-se em cena contribuindo para a atmosfera mágica que o texto propõe, levando ao público um espetáculo lúdico, divertido e com música ao vivo.

A montagem de “Sonho de uma noite de verão” da Companhia Arteira é um espetáculo especialmente direcionado aos jovens e adolescentes, que, vivendo entre a fantasia e a realidade, a renovação e a tradição, a emoção e a razão são atraídos ora pelas forças oníricas, representadas no texto pelos elementais élficos, ora pelas forças terrenas de realização e concretização, representadas pelas leis atenienses. Na peça, o limiar é a floresta, com seus mistérios e conflitos, permeados pelas forças da inconsciência, onde o fio condutor é o desejo do encontro com o verdadeiro amor.

Processo de montagem

A Companhia Arteira promoveu um encontro no dia 17 de outubro, no teatro em que estreia o espetáculo “Sonho de uma noite de verão”, para apresentar o processo de criação da montagem, que conta com o apoio financeiro do Fundo Municipal de Cultura por meio de uma Seleção Pública para Apoio e Fomento de Projetos Culturais de Nova Friburgo, através de Edital – Chamada Pública Nº 02/2016 – da Prefeitura local.

Atores e profissionais envolvidos conversaram com o público sobre cada detalhe que envolve a montagem de um espetáculo: preparação dos atores, cenário, figurino, trilha sonora, iluminação, divulgação, confecção de bonecos e manipulação dos mesmos, fotografia, maquiagem e muito mais.

Foi um momento importante para muitos que estavam na plateia, que puderam tirar dúvidas e entender toda a cadeia produtiva do processo de criação e construção de um espetáculo artístico, que envolve comprometimento, dedicação, disciplina e, inclusive, patrocínio, tanto que o grupo criou uma campanha para Financiamento Colaborativo (https://www.catarse.me/pt/montagem_de_sonho_de_uma_noite_de_verao_a514).

“Sonho de uma noite de verão” é uma Criação e Concepção da Companhia Arteira, com Direção de Gabriela Ribas e Silvia Araújo; Direção musical de Diogo Rebel; Supervisão para teatro de animação, Marise Nogueira; Cenário, Silvia Araújo; Cenotécnico, Reinaldo Ferreira Queiroz; Confecção de bonecos, Nívea Semprini; Figurinos, Joanna Ribas; Iluminação, Erlon Machado; Maquiagem, Nathália Newlands; Assessoria de imprensa, Scheila Santiago; Filmagem, Luciano Santos; e Mobilização de recursos, Mariane Canella. No Elenco (por ordem alfabética): Cacá Pitrez, Cassio Campos, Catherine Bom, Gabriela Ribas, Gero Band, Jerônimo Nunes, Maria José Silva e Silvia Araújo.

Os ingressos para a peça estão sendo vendidos na Confeitaria Baião e Farmácia Dose Única (R$30,00 – inteira / R$15,00 – meia), localizadas no centro da cidade. No dia 30, às 10 horas, a Companhia Arteira fará uma apresentação específica para escolas (alunos a partir do 6º ano), ocasião em que o grupo estará disponível para conversar sobre o espetáculo; professores interessados devem entrar em contato por telefone (22)98806-3113 / 99256-7438), para garantir a participação de seus alunos.

SERVIÇO

“Sonho de uma noite de verão”

Companhia Arteira

DATAS

26 de novembro – 20 horas

27 de novembro – 18 horas

30 de novembro – 10 horas – apresentação dedicada às escolas (alunos a partir do 6º ano)

LOCAL

Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura – Praça do Suspiro – Nova Friburgo / RJ

CLASSIFICAÇÃO

Livre

INGRESSO

R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia) / Venda: Confeitaria Baião e Farmácia Dose Única