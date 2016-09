Copacabana recebe ato e caminhada por liberdade religiosa domingo 25/09

Por: Caco Rodrigues

O encontro começa com os candidatos à Prefeitura do Rio assinando carta de compromisso com a Comissão de Combate a Intolerância Religiosa, neste dia 25/09, a partir das 9h, no Colégio Guido Fontgand. Em seguida a CCIR promove uma Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, na Praia De Copacabana, com saída às 11h, na altura do posto 6.

Segundo a CCIR O Brasil ainda passa por uma ditadura religiosa, mesmo em um país diversificado, repleto de crenças e laico.

– O objetivo da Caminhada é promover as ações sociais contra todas as formas de violência, intolerâncias e racismos. De mãos dadas, vamos lutar em prol da liberdade religiosa. A intolerância, assim como o racismo, é um fenômeno social construído com o objetivo de cercear os direitos do outro. A saída é sempre o diálogo – afirma o interlocutor da Comissão (CCIR), o babalawo Ivanir dos Santos.

Formada por budistas, candomblecistas, católicos, ciganos, evangélicos, hare-krishnas, judeus, kardecistas, muçulmanos, seguidores do santo daime, umbandistas, wiccanos, ateus e agnósticos, a comissão é o único grupo no mundo a reunir diversos tipos de credos em uma manifestação.