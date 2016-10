Teatro: Crianças brincam e aprendem a preservar a água em espetáculo

FLORES D´ÁGUA CONTADORAS DE HISTÓRIA, NO TEATRO SERRADOR, TRATA DA IMPORTÂNCIA DA ÁGUA DE FORMA LÚDICA

O espetáculo brincante Flores D’água Contadoras de Histórias, em cartaz no Teatro Municipal Serrador, até 30 de outubro, a partir das 16h, tem uma proposta que as crianças vão amar: brincar! A galerinha participa da apresentação com brincadeiras como travas-língua e acompanhando canções populares.

De forma lúdica as crianças aprendem a importância da preservação, de maneira leve e divertida com histórias onde a água é o elemento principal

– De forma divertida queremos levar aos espectadores reflexões sobre questões relativas a água e a sustentabilidade do planeta – destaca a atriz Paulinha Cavalcanti (foto).

Apresentando cantigas populares com muito humor e beleza, são contadas histórias de flores d´água – Vitória-Régia e Flor-de-Lótus. No palco Paulinha é acompanhada por Rômulo Frazão (foto), multi-instrumentista- que toca flauta transversal, banjo, cavaquinho e percussão.

Durante a temporada serão distribuídas mudas de plantas nativas brasileiras fruto da parceria com a Fundação Parques e Jardins. Também será apresentado o CD Flores D´água Contadoras de Histórias.

SERVIÇO

Espetáculo brincante Flores D’água Contadoras de Histórias – Teatro Serrador – Rua Senador Dantas, 13 – Centro

Até 30 de outubro, 16h – Ingressos: R$ 20,00 // Meia: R$10,00 (estudantes, idosos e moradores da cidade do Rio)