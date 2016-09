Crianças estreiam no basquete em torneio no Mackenzie

Reportagem: Ricardo Albuquerque

“Ver o ginásio cheio de meninos e meninas, com o público incentivando a prática do esporte é o principal!”, a felicidade da professora e técnica do Mackenzie, Myrema Suisso, era “quase” tão grande quanto à da garotada que disputava o “Torneio de Escolinhas de Basquete Bradesco Esportes FM”, sábado, 24/09, no clube do Méier. Com arbitragem, placar eletrônico e torcida, tudo foi novidade para os atletas do Educandário Madre Guel, Colégio Santa Mônica, Colégio Santa Clara, Projeto Direto na Cesta e duas equipes do Sport Club Mackenzie, de alunos até 16 anos. Mas defender seu time foi a grande emoção na quadra do SPORT CLUB MACKENZIE.

– A maioria nunca havia disputado uma competição. Eles ficaram bem motivados e com o orgulho de vestir a camisa do Mackenzie, assim como as outras equipes, promover esta competitividade foi um dos objetivos. E a felicidade de pais e mães vendo o filho jogar com uniforme não tem igual. Agradecemos ao Fábio Azevedo e equipe da Bradesco Esportes FM pelas premiações e ao Bar Cachambeer que nos apoiou com o uniforme – destacava Antero Giroto, ex-atleta e Diretor de Basquete do Mackenzie.

O show de André Maciel e banda foi outra surpresa do torneio que homenageou o 4º aniversário da emissora de rádio. O cantor apresentou sucessos do Pop Nacional, acompanhado pelo público e curtiu, “é uma experiência nova e muito legal, a gente não sabe se assiste o jogo ou toca” – brincava o artista.

E para a criançada do Educandário Madre Guel, segundo seu técnico, a ansiedade e o “friozinho na barriga” foram motivadores para quem em breve terá novos desafios.

– Isto faz com que eles superem seus limites dentro da quadra. É nossa obrigação incentivar e fazê-los vivenciar coisas novas, o esporte é muito importante nesse sentido. Eles foram muito bem e o Mackenzie está de parabéns pela iniciativa. O Colégio Madre Guel tem mais de 60 anos e está implementando a filosofia esportiva, inclusive para disputar intercolegial e olimpíadas escolares – revela o atleta e professor de Educação Física Bruno Russo.