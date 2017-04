Culinaire, o chocolate da gastronomia chega no mercado

A Caracol Chocolates, de Gramado/RS, está lançando um produto inédito entre as fábricas de chocolate artesanal do Brasil. Trata-se do Culinaire, produto desenvolvido para ser usado na culinária, tanto em pratos salgados quanto doces, com 74% de cacau.

Como diferencial, com relação aos demais chocolates, o Culinaire contém uma maior concentração de manteiga de cacau, que funciona como proteção térmica para o produto, quando as preparações requerem temperaturas mais intensas. Além disso, a manteiga de cacau funciona como a principal condutora dos aromas e sabores das especiarias dos pratos.

Desenvolvido com participação da chef Patissier Chocolatier Mirian Rocha, juntamente com a Engenheira de Alimentos Corina Rangel e o Chocolatier Jaderson Souza, o Culinaire foi criado com todo o cuidado, levando em conta as peculiaridades necessárias para um chocolate para uso exclusivo na alta gastronomia.

O Culinaire conta com a manteiga de cacau como única fonte gordurosa, como toda a linha Caracol Chocolates. Além disso, este chocolate se apresenta em forma de escamas, facilitando o derretimento e manuseio, e, naturalmente tem aromas característicos do cacau, completamente livre de aromas artificiais de baunilha e possui baixo dulçor.

Como os demais produtos da Caracol Chocolates, que tem alta concentração de cacau, o Culinaire é uma fonte natural de flavonóides antioxidantes, sendo altamente benéfico para a saúde.

As lojas da Caracol Chocolates já contam com o produto para venda, que traz em sua embalagem receitas inéditas desenvolvidas por Mirian Rocha.

As pessoas que desejam adquirir o produto, também podem requisitar diretamente à fábrica, pelo telefone 54 3286 1533 ou pelo email comercial@caracolchocolates.com.br.

Sobre a Caracol Chocolates

A Caracol Chocolates foi fundada em 1982, na cidade de Canela, localizada na charmosa Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Seu nome é uma homenagem à Cascata do Caracol, queda livre de 131 metros, formada por um arroio de mesmo nome e um dos pontos turísticos mais visitados da região.

Em 1999, a fábrica foi transferida para a cidade de Gramado, considerada o berço do chocolate artesanal no Brasil.Ao longo destes de 34 anos, a empresa passou por diversas transformações que tornaram a Caracol Chocolates o que ela é hoje, uma marca conhecida nacionalmente.

Apesar da forte expansão, a Caracol Chocolates preserva a forma artesanal de produção. A empresa utiliza em seus produtos um mínimo de 36% de cacau (no chocolate ao leite), embora a legislação brasileira exija apenas 25%. Essa preocupação, voltada à saúde de seus clientes, vem do amor com que cria e desenvolve seus chocolates artesanais. Os ingredientes de qualidade, sem adição de gorduras que não sejam provenientes da manteiga de cacau e do leite, proporcionam a fabricação do mais puro chocolate, que encanta o gosto dos mais exigentes paladares.

Cuidado, inspiração, inovação e saúde são palavras inseridas na filosofia da empresa, que busca sempre surpreender e apresentar produtos com o mais saboroso dos chocolates, sem deixar de lado o bem-estar dos seus apreciadores.

É uma história de amor pelo chocolate!