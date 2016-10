Curtíssima temporada Bibi Ferreira canta seus maiores sucessos em “4XBIBI” no Theatro Net Rio

Repertório inclui canções de Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Frank Sinatra e Edith Piaf. Os shows acontecerão dias 25 e 26 de outubro (terça e quarta).

Depois de uma bem-sucedida temporada em São Paulo e duas apresentações apoteóticas em Nova Yorque, Bibi Ferreira retorna ao Rio de Janeiro com o show “4XBIBI”, que marca a comemoração dos seus 75 anos de carreira. No repertório estão grandes sucessos de Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Frank Sinatra e Edith Piaf. As apresentações acontecem dias 25 e 26 de outubro (terça e quarta-feira), no Theatro Net Rio, às 21h.

Em fevereiro de 1941, o grande ator Procópio Ferreira apresentava ao público carioca sua filha, Bibi Ferreira, como uma das atrações do espetáculo “La Locandiera”, de Goldoni. O que ele não imaginava é que aquela jovem se tornaria a artista mais importante dos palcos brasileiros. Em fevereiro Bibi Ferreira deu início às comemorações dos 75 anos de carreira. No espetáculo “4XBIBI” a intérprete reúne as principais canções de seus últimos trabalhos que inclui Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Frank Sinatra e Edith Piaf.

Entre uma canção e outra, Bibi revela histórias curiosas e inéditas sobre os bastidores dessas produções, matando a saudade do público e dela própria ao interpretar canções tão marcantes em sua carreira. Uma das histórias é sobre a maior fadista de todos os tempos, Amália Rodrigues, que declarou que se alguém fosse interpretar sua vida seria a artista brasileira. Amália assistiu Bibi cantando Piaf nada menos que 14 vezes em Lisboa.

O show 4XBIBI foi preparado especialmente para as comemorações do Jubileu de Diamante da intérprete, que teve início no Rio de Janeiro. Em seguida Bibi volta com a turnê pelo país e apresentações em Nova Iorque e Lisboa com o show “Bibi Canta Frank Sinatra”. Neste período haverá o lançamento de uma nova fotobiografia, além de uma caixa com seis CD’s e um novo portal na internet, onde será disponibilizado um extenso material sobre a vida e obra de Bibi Ferreira.

No show, Bibi se apresenta acompanhada por seis músicos e sob a regência do maestro Flávio Mendes, responsável também pelos arranjos e direção musical. A narração e a idealização do show ficam à cargo de Nilson Raman, que assina o roteiro ao lado de Flávio e Bibi.

ROTEIRO

Amália Rodrigues

Fadinho serrano

Povo que lavas no rio

Carlos Gardel

Esta noche me emborracho

Questa abarro

Frank Sinatra

Thats life

Baladas romanticas

All the way

The lady is a trump

Edith Piaf

Millord

L’accordeniste

A quoi ça sert l amour

Je ne regrette rien

Hymne a l’amour

Bis: New York New York

SERVIÇO:

BIBI FERREIRA EM “4XBIBI”

Theatro Net Rio – Sala Tereza Rachel. Rua Siqueira Campos, 143 – Sobreloja – Copacabana. (Shopping Cidade Copacabana).

Ingresso: R$ 200,00 (plateia e frisas), R$ 180,00 (balcão) e R$100,00 (visão parcial).

Direito à meia entrada e descontos : http://www.theatronetrio.com.br/pt-br/bilheteria.html

Horário: 21h.

Temporada: 25 e 26 de outubro e 2, 8 e 9 de novembro.

Classificação: 12 anos.

Duração: 60 minutos.

Capacidade do Teatro: 622 lugares.

Telefone do teatro: 21 2147 8060 / 2148 8060

Site: www.theatronetrio.com.br

Vendas pela internet: www.ingressorapido.com.br ou pelo aplicativo do Ingresso Rápido.

Vendas pelo telefone: Informações e compra Ingresso Rápido – (11) 4003 – 1212

Atendimento pós venda Ingresso Rápido – (11) 4003 – 2051

Informações sobre ponto de venda da Ingresso Rápido de outros eventos fora do Theatro Net Rio, somente pelo telefone – (11) 4003 – 1212

Horário de funcionamento – Todos os dias das 10h às 18h.

Horário de funcionamento da bilheteria: De segunda a domingo, das 10 às 22h, inclusive feriados.

Reservas para grupos: Carolina Hiller – relacionamento@brainstorming.art.br

Somente pelo telefone: (21) 96629 – 0012

Horário de atendimento – De Segunda a Sábado de 14h às 21h.

Formas de pagamento: Aceitamos todos os cartões de crédito, débito, vale cultura nas bandeiras (Alelo & Ticket) e dinheiro. Não aceitamos cheques.

Acessibilidade

Estacionamento no Shopping, entrada pela Rua Figueiredo Magalhães, 598.