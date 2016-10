DE CARA NOVA, TERRA BRASILIS TRAZ SURPRESAS NO ALMOÇO EXECUTIVO

Depois de passar dois meses fechado para obras de modernização, o Terra Brasilis, restaurante tradicional do Rio, que fica lindamente debruçado sobre a Praia Vermelha e de frente para o Pão de Açúcar, reabriu as portas este mês com surpresas para os clientes.

Além do visual repaginado, que contou com a construção de cobertura moderna nas varandas, instalação de dois elevadores e três plataformas para maior acessibilidade, troca de iluminação, janelas, pisos e novos banheiros, a casa também está trazendo para os clientes novidades no almoço executivo. Exatamente!

A ideia é surpreender e a cada semana o chef Germano Silvestre, que comanda as panelas do Terra há cinco anos, vai preparar um menu diferente, que engloba três opções de proteína – carne (R$ 39), peixe (R$ 39) e frango (R$ 35), combinadas a uma entrada – que pode ser uma salada ou um creme.

Na última semana, por exemplo, os comensais podiam escolher de entrada delícias como creme de batata baroa ou salada de folhas orgânicas. Entre os pratos principais, reinavam posta de dourado com legumes e arroz de brócolis, contra-filé na manteiga de ervas finas, creme de milho e arroz branco, além de frango grelhado com batatas fritas e arroz. Sem dúvida, opções muito bem servidas, que agradaram a todos os gostos e por um preço acessível. “Estamos muito animados com essa novidade no almoço e esperamos que os clientes também aprovem. Queremos que o almoço executivo fuja do perfil que vemos em muitas casas, de oferecer sempre os mesmos pratos, nos mesmos dias da semana. Isso torna monótono e cansativo o momento da refeição. Aqui, nosso nome agora é surpreender.” – brinca Guilherme Bressane, sócio do restaurante.

Que venham então as criações das talentosas mãos do chef! Aqueles que ficaram curiosos para experimentar os sabores de cada semana, não podem perder tempo. A novidade já está em vigor e promete apaixonar, ainda mais, os clientes pela casa – não só pelas surpresas da gastronomia como também pela localização incrível do restaurante e todas as novidades da ambientação, que ficou um luxo. Um verdadeiro presente para os olhos e para o paladar.

TERRA BRASILIS

Endereço: Praça General Tibúrcio s/n – Urca

Telefone: 2275-4651

Número de lugares: 230 lugares no salão à la carte e 210 lugares no salão do Quilo

Horário de funcionamento: Quilo – De segunda à sexta de 11h30 às 15h30 e sábados, domingos e feriados de 12h às 16h. À la carte – De domingo à quinta-feira de 11h30 às 23h30 e sexta e sábado de 11h30 à 01h.

Cartões de crédito e débito: Todos

Cartões de refeição: Aceita somente Visa Vale e PlanVale.

www.restauranteterrabrasilis.com.br