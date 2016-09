Defensores do Hip-Hop vão à Câmara Municipal reivindicar espaço público

Por: Ricardo Albuquerque

Artistas e ativistas do HIP-HOP encontram-se nesta segunda, 26 de setembro, a partir das 15h, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na Praça Floriano, Centro. O objetivo do encontro é solicitar que uma praça situada no Bairro Imperial de São Cristovão se torne ponto de referência do HIP-HOP.

Hoje o estilo musical é considerado um movimento cultural e artístico, o qual reflete a realidade social e econômica, de alguns e transforma suas vidas positivamente.

A ideia surgiu de Sergio Leal, mais conhecido como DJ TR, autor do livro “Acorda Hip Hop” (foto), junto com o Coordenador do Coletivo Cultural West Coast Brazil-RJ, Bruno Rafael (foto capa).