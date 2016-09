Degustação harmonizada de vinhos suíços na Casa Rio Carioca

No dia 7 de outubro, às 20h, o chef Marcos Alvim recebe a somelière Luciana Mota para uma degustação harmonizada com seis rótulos de vinhos suíços recém chegados ao Brasil. A degustação acontece no jardim da Casa RioCarioca, um espaço de eventos no Catete do grupo Carmelo, que conta com três restaurantes no Rio.

A somelière Luciana Mota, da Association de Vignerons de la Côte Vaudoise, trouxe alguns rótulos suíços, pela primeira vez, ao Brasil, para apresentar na casa olímpica da Suíça, na zona sul do Rio de Janeiro e o sucesso foi tão grande que ela resolveu introduzi-los no país a partir de 2017. Os vinhos, de uvas chasselas e gamaret, ganham harmonização de pratos criados pelo chef do Carmelo Restaurante, Marcos Alvim. Ele preparou um cardápio à base de ingredientes suíços, que também foram trazidas por Luciana. A degustação é dividida em 6 etapas:

1-Drinque de boas vindas com o vinho “Cave de La Crausaz – Bettems Frères AS Chasselas Féchy”, o mais popular para aperitivo no Cantão do Vaud.

2-Vinho branco “Domaine de la Maison Blanche – Yves de Mestral Chassel as Mont- sur – Rolle Grand Cru” + aperitivo do queijo Suiço Lètivaz AOP dos Alpes, envelhecido 24 meses.

3-Vinho branco “Château de Crans” grand cru uva Chasselas + raclete acompanhada de pepino em conserva e batatinhas com ervas.

4-Vinho branco biodinâmico “Les Souches de Bamajo – Bastien Suardet Chasselas Féchy Grand Cru” + salsicha Schüblig com mostarda em grãos.

5-vinho tinto “Château de Mont – Gamaret Propriété Naef Chasselas Mont – sur – Roll e Grand Cru” + batata rostie com queijo Suiço Lètivaz AOP dos Alpes envelhecido 24 meses.

6-vinho tinto “Château de Crans -Galisse Assemblage – Gilles Pilloud Chasselas Nyon Grand Cru”, cépages nobles, Assemblages + risoto coberto com lascas de Lètivaz AOP dos Alpes envelhecido 36 meses.

Serviço:

Endereço: Casa Rio Carioca – Rua Correa Dutra 43, Flamengo

Data: 07/10/2016 às 20h

Valor: R$ 180,00

Reservas pelo telefone 3986-1890