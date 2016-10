“Deixa Clarear, Musical Sobre Clara Nunes” retorna ao Teatro João Caetano para terceira temporada

Espetáculo, visto por mais de 100.000 pessoas, faz temporada popular de 4 a 27 de novembro

Há mais de dois anos circulando pelo Brasil, “Deixa Clarear, musical sobre Clara Nunes” retorna aos palcos cariocas para mais uma temporada, a partir de 4 de novembro. Com a atriz Clara Santhana no papel de Clara Nunes, o espetáculo fica em cartaz até 27 de novembro no do Teatro João Caetano, marcando sua terceira temporada no espaço, no horário de sexta e sábado, às 20h e domingo, às 18h. O ingresso custa R$30 e R$15 (meia entrada).

A direção é de Isaac Bernat (ator de Incêndios e diretor de Calango Deu!) e o texto de Marcia Zanelatto (Um Encontro com Hannah Arendt). Coube à Alfredo Del Penho (Gonzagão e A Lenda – Ópera do Malandro) dirigir musicalmente a atriz Clara Santhana (WAR, A Lenda do Vale da Lua) idealizadora do projeto e apaixonada pela obra da cantora mineira. Ela se apresenta com a banda formada por Luciano Fogaça (percussão), Bidu Campeche (percussão/ cavaquinho), Felipe Rodrigues (violão) e João Gabriel (flauta/sax).

Durante os 75 minutos de duração, o espetáculo mistura música e poesia para contar, de forma delicada, um pouco da trajetória de Clara Nunes, com o objetivo de incentivar a juventude a valorizar a música brasileira e suas raízes genuínas. “Nossa ideia é apresentar o legado da cantora para as novas gerações”, explica Clara Santhana. No repertório estão clássicos como “O canto das três raças”(Paulo Cesar Pinheiro/ Mauro Duarte) e “Na linha do mar”(Paulinho da Viola), “Morena de Angola” (Chico Buarque), “Um ser de luz”(João Nogueira/Paulo Cesar Pinheiro e Mauro Duarte) e “O mar serenou” (Candeia), entre outras.

“Deixa Clarear, musical sobre Clara Nunes” estreou em 2013, no Teatro Café Pequeno, no Leblon, sem grandes pretensões, mas, aos poucos, cresceu e chamou a atenção da crítica e do público. Do Leblon foi para o tradicional Teatro João Caetano (em duas temporadas), passou pelo Imperator – Centro Cultural João Nogueira, Espaço Furnas Cultural e Teatro da Uff, em Niterói. Quando completou dois anos de estrada, fez uma apresentação especial no Teatro SESI Graça Aranha, e doou o lucro da bilheteria para a Creche Clara Nunes, em Caetanópolis (MG). Fora do Rio o espetáculo circulou pelas cidades de Goiânia, Salvador e São Paulo. Em Minas Gerais, fez uma turnê pelos teatros do circuito SESI em Belo Horizonte, Contagem, Itaúna, Uberlândia, Ouro Preto, Mariana e Tiradentes. Em Uberaba, foi registrado em DVD – que será lançado pela Gravadora Biscoito Fino. Um mini documentário, gravado em Caetanópolis, cidade Natal de Clara Nunes, também registrou o dia do aniversário da cantora na cidade.

SERVIÇO:

Deixa Clarear – musical sobre Clara Nunes

Temporada: de 4 a 27 de novembro

Horário: sextas e sábados às 20h e domingos às 18h

Local: Teatro João Caetano – Praça Tiradentes, s/n – Centro – Telefone: (21) 2332-9257

Ingresso: R$30 e R$15

Capacidade: 1.139 lugares

Censura Livre