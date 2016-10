Dia da Massa é comemorado em bares e restaurantes do Rio

Consumida em todo o mundo, a massa é um ingrediente que pode ser usado em várias receitas e agrada aos paladares mais exigentes. O prato que rompeu as barreiras do Oriente, ganhou até um dia só para ele, 25 de outubro. Para comemorar, bares e restaurantes do Rio oferecem opções deliciosas com a estrela do dia.

O Casarão 1903, em Botafogo, oferece, especialmente para a data, o Spaghetti al dente na manteiga com molho sugo de cerveja IPA acompanhado de polpetas de pernil recheadas com queijo brie (R$ 29,90). O prato será servido somente no dia 25.

No Leme, a bela opção do restaurante Galeria 1.618 é o Linguini do chefe (R$ 53,00), o prato apresenta Camarões ao molho de ostra e creme de leite.

No restaurante Pimenta´s, em São Cristóvão, as opções para o Dia da Massa são o Talharim ao Pesto com amêndoas crocantes (R$25,00), o Talharim com molho de carne assada (R$29,00) e o Penne com molho de tomate, azeitona preta, alcaparras e creme de queijo (R$23,00).

Já no Rosita Café, o destaque vai para o Fetuccine d’Amici, feito com tiras de mignon flambadas e molho funghi (R$42,00) e o Penne com Queijo de Cabra, ao molho sugo rústico com berinjela e abobrinhas grelhadas (R$41,00).

Serviço

Casarão 1903

Rua Marquês de Olinda, nº94 – Botafogo

Tel: 2551-9749

Ter a Dom, a partir das 17h30

www.facebook.com/casarao1903

Pimenta´s

Endereço: Av. Pedro II 307 – Casa – São Cristóvão

Telefones: 2585-0089

Horário (inclusive em feriados): Seg e ter das 11h30 às 16h; Qua a sáb das 11h30 às 22h; Dom de 11h30 às 17h;

Rosita Café

Endereço: Av. das Américas, 500, bloco 21, lojas 126 e 127 – Downtown

Telefones: 3084-5202

Horário (inclusive em feriados): Restaurante – Segunda a quinta: 08h às 00h / Sexta: 08h às 01h / Sábado: 10h às 02h / Domingo: 12h às 18h

Galeria 1.618

Endereço: R. Gustavo Sampaio, 840 – Leme

Telefone: 2295-1618

Horários: Diariamente, 8h30 às 00h