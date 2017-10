Dia do Vegetarianismo inspira restaurantes

Desde 1977, 1º de outubro foi estabelecido como o Dia Mundial do Vegetarianismo pela Sociedade Vegetariana Norte-americana. Todo ano este regime alimentar é homenageado para incentivar a prática, que adota uma culinária baseada em vegetais, sem nenhuma proteína animal. Além de fazer bem para a saúde, este estilo de alimentação ainda colabora com o meio ambiente. Restaurantes entram no clima da comemoração da data e sugerem pratos exclusivos, que serão mantidos no cardápio durante uma semana .

Para agradar os vegetarianos, o bistrô Uh Lalá, há 14 anos no coração do Leblon, inclui novas opções sem carne ao menu do buffet a quilo do almoço, que custa R$ 110. Entre as novidades da restauratrice Laís Cadman está a Feijoada Vegetariana (foto), uma versão especialíssima da feijoada preparada com feijão cegue, feijão preto, cogumelos shitake, queijo de soja defumado, couve e laranja orgânicas. Outras boas pedidas são o Hambúrguer de Quinoa (foto), feito com cogumelos e grãos integrais, que pode acompanhar chips de mandioquinha e batata doce, e a Torta vegetariana integral, que leva legumes orgânicos e biomassa de banana verde.

No japonês Yumê, localizado em um casarão tombado pelo Patrimônio Histórico no Jardim Botânico, tem duas alternativas para a ocasião. São duas indicações do chef: Tempura de jaca (foto) (R$ 23), elaborado com macarrão harusame e um molho delicioso à base de amêndoas e hortelã e Chizu-Aonamaki (foto) (R$ 29), trouxinha recheada de couve com queijo roquefort.

No tradicional Azumi, a sócia Alissa Ohara encontrou inspiração no tema e criou dois sabores vegetais para a temporada: Goma ae (foto) (R$ 27), uma combinação de espinafre, agrião ou shunjiku no vapor, com molho de shoyu e gergelim e Yasai Yan Men (foto) (R$ 42), composto de ensopado de macarrão lamen, entremeado com vegetais sortidos.

O Terra Brasilis, na Urca, o chef Germano Silvestre inovou o Menu Vegetal para o buffet do almoço , para ser degustado aos pés do Pão de Açúcar, com vista para a bela Praia Vermelha. O preço é R$​63,90 de segunda a sexta e R$69,90 aos sábados, domingos e feriados. A invenção foi o saboroso Kibe Vegetariano (foto) vem com trigo, soja, ricota temperada, tomate, abobrinha, salsinha e hortelã, uma mistura perfeita e saudável, inclusive para não quer engordar.

Nenhum francês consegue colocar defeito no sanduíche inventado pelo chef Jefferson Pacheco, do Guy, restaurante especialista na comida franco-brasileira, que fica na bucólica Fonte da Saudade. Vegan (foto) (R$ 28) é cuidadosamente preparado com tomate, muçarela de búfala, shiitake e um molho saboroso de ervas de Provence.

A Serra não ficou de fora dessa festa e inovou com um Menu Degustação Vegetariano na Trattoria Quinta do Lago, situada em um charmoso condomínio em Itaipava. O menu fechado foi pensado especialmente para a ocasião e custa R$ 60, com várias opções em pequenas porções. Dá para experimentar sabores especiais e conhecer as delícias da casa. As entradas podem ser Brusquetta de tomate com manjericão (foto), com fios de azeite extra virgem com trufa negra; ou Torre de Legumes (foto), beringela entremeada com tomate, abobrinha e muçarela de búfala, regada ao molho pesto. Entre os pratos principais, os clientes podem escolher entre Ravioli de alho poró com molho de ervas finas, Ravioli de pera com nozes ao molho de gorgonzola, Fettuccine sottobosco, com massa fresca de funghi e mix de cogumelos selecionados; Fettuccine ao molho de tomate Pelati (foto) ou Nhoque de batata baroa artesanal (foto), com molho pesto, com nozes. Para fechar com chave de ouro, na sobremesa tem o Brownie supremo (foto), com calda de nutella e sorvete de creme artesanal ou Sorvete de queijo artesanal de queijo, com calda de goiabada.

Serviços:

Uh Lalá

Rua Aristides Espínola 88, Lj A/C, Leblon – (21) 2279-4473. Almoço: Seg a dom, 11h30 às 16h. Bar: Seg a quin, das 19h30 à 0h. Sex e sáb, das 19h30 às 1h.

Yumê

Rua Pacheco Leão 758, Jardim Botânico – (21) 3205-7321. Seg, das 12h às 15h30; e das 18h à 0h. Ter a quin, das 12h às 15h30m; e das 18h à 1h. Sex e sáb, das 12h às 2h. Dom, do meio-dia à 0h.

Azumi

Rua Ministro Viveiros de Castro 127, Copacabana – (21) 2541-4294 / 2295-1098. Dom a quin, das 12h às 15h; e das 19h à 0h. Sex e sáb, das 12h às 15h; e das 19h à 1h.

Terra Brasilis

Praça General Tibúrcio s/n, Urca – (21) 2275-4651. Quilo: Seg à sex, das 11h30 às 15h30. Sáb, dom e feriados, das 12h às 16h. À La Carte: Quin à dom, das 11h30 às 23h30. Sex e Sáb, das 11h30 à 0h30.

Guy Restaurante

Rua Fonte da Saudade 187, Lagoa – (21) 549-8307 / 3529-8640. Seg à quin, das 11h às 23h. Sex, das 11h à 0h. Sáb e feriados, das 8h à 0h. Dom, das 8h às 23h.

Trattoria Quinta do Lago – Condomínio Quinta do Lago – Itaipava

Condomínio Quinta do Lago, Rodovia BR-040, KM 66, Rio da Cidade – Petrópolis – (24) 2225-5003. E-mail: trattoriacqlago@gmail.com

Crédito Rio Art Com