O Carnaval também chegou ao Jazz In’, mas com um toque de rock’n roll.

Dinossauros Nacionais no Jazz In’

No dia 28 a casa recebe o animado bloco Dinossauros Nacionais, que celebra seu 5º ano de folia no Rio de Janeiro, com um repertório todo composto por hits do rock nacional dos anos 80. Com um espírito inovador e eternamente jovem, os Dinossauros preparam uma grande festa de pré-carnaval à fantasia, com o melhor do rock brazuca em ritmo de batucadas.

Sobre o bloco Dinossauros Nacionais

O bloco nasceu do encontro de amigos antigos, que estudaram juntos na Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ e curtiam muito o Rock nacional na sua juventude, pelos idos dos anos 80. Em seus desfiles, o Bloco Dinossauros Nacionais reúne um público estimado de aproximadamente 10.000 pessoas, que sempre se encontra na segunda-feira de carnaval, no Largo de São Francisco, no Centro.

Com cerca de 50 ritmistas e 07 músicos na banda, o Bloco Dinossauros Nacionais promove um carnaval que alegra toda a família, com muito bom humor e a presença de foliões que capricham nas fantasias inspiradas em personagens dos anos 80.

Fora do período de carnaval, o Bloco Dinossauros Nacionais mantém ensaios regulares, com sua formação reduzida, para a realização de apresentações e outras festas, para onde levam o melhor do Rock brazuca que está no repertório do carnaval. Alinhado a este novo propósito, a partir de 2017, o bloco planeja aproveitar a oportunidade destes ensaios rotineiros e oferecer visitas a instituições de apoio a pessoas com que, por uma situação específica, necessitam mais de alegria, para que sejam realizados como ensaios abertos itinerantes, regulares e gratuitos.

Serviço:

Carna-rock dos Dinossauros no Jazz In

Endereço: Rua Sacadura Cabral 63, Saúde, Rio de Janeiro – RJ.

Horário: 22:00

Ingressos: antecipado, lista de aniversário e pessoas com fantasias anos 80 – 15 reais mulher e 20 reais homem.

Na bilheteria: 30 reais.

www.dinossaurosnacionais.com. br

www.jazzin.com.br”