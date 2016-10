DJ´s apresentam estilos variados em Noite de Flash Back no Mackenzie

Ricardo Albuquerque

Um time de DJ´S vai animar o Sport Club Mackenzie, na Rua Dias da Cruz, 561 Méier, sábado, 08 de outubro, a partir das 21h com Dance Music, Pop e Rock, na NOITE DO FLASH BACK. Comandando a festa o DJ Sérgio França recebe os colegas DJ André Maciel, DJ Marquito e DJ Marback. Cada um vai animar com sucessos dos anos 70, 80, 90 e atuais na pista do clube que tem lotado.

– São amigos que vem para fazer a galera dançar com sucessos dos Bee Gees, Legião, Paralamas, Nirvana, Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Justin Bieber e mais. Nossa Noite de Flash Back tem atraído um público animado e variado – comemora França

Além do paredão de caixas e show de lasers, haverá drinks temáticos e surpresas para o público que se diverte com segurança no Sport Club Mackenzie.

OS 10 PRIMEIROS COM ESTE POST GANHAM UM INGRESSO – NOITE DO FLASH– Sábado, 08/10, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068 – Ingresso: R$15,00