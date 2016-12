Elymar Santos encerra 2016 com show no Clube da Marinha de Vila da Penha

Ricardo Albuquerque

Ele vai fazer a festa com os fãs no seu último show de 2016, sábado, 17 de dezembro, no Clube Beneficente dos Sargentos da Marinha em Vila da Penha.

Elymar Santos iniciou a carreira ousado, alugando o extinto Canecão, se firmou como um dos intérpretes mais admirados do país e é conhecido por atrair um público fiel, unindo na dose certa canções românticas com ritmos dançantes e muita alegria.

No show o cantor interpreta canções como Escancarando de Vez, Taras e Manias, Bastidores, além de sucessos de Alcione, Roupa Nova, Wando, Elis Regina, sambas-enredo e mais.

SERVIÇO

INGRESSOS a partir de R$ 50,00

Elymar Santos – Sábado – 17 de dezembro, a partir das 20h.

Clube Beneficente dos Sargentos da Marinha – Rua Professor Paula Aquiles, 55 Vila da Penha. Tel: 3064-5235 – (Rua em frente ao Shopping Carioca)

Maiores informações e ingressos: 2578-4361 / 98198-6856 – Classificação 18 anos