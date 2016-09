EMBAIXADORES DA ALEGRIA FAZ SHOW DE ENCERRAMENTO DAS PARALIMPÍADAS NO BOULEVARD OLÍMPICO

CADEIRAS DE RODA CUSTOMIZADAS OCUPAM O ESPAÇO ATÉ 25 DE SETEMBRO



​Cadeira customizada por Mana Bernardes

A cidade está se despedindo do maior evento esportivo do Planeta com saldo positivo nos Jogos Paralímpicos. Mas ainda dá pra curtir um pouco de cultura com acessibilidade no Boulevard Olímpico. Vai até o dia 25 de setembro a Wheelchair Parade que integra o WHEELCHAIR FEST, evento idealizado pela organização social, sem fins lucrativos, Embaixadores da Alegria – em comemoração aos seus 10 anos de atividades. E no domingo, dia 18, a escola de samba voltada para deficientes é a grande atração do Boulevard Olímpico, no encerramento das Paralimpíadas, às 14h, com entrada franca.

A programação do Wheelchair Fest contou, ao longo de duas semanas com shows, teatro e a exposição de cadeiras de rodas no Boulevard Olímpico.

Ao todo, onze artistas de diferentes áreas foram convidados para customizar cadeiras de rodas. Os convocados são: a própria Embaixadores da Alegria, o ilustrador Felipe Guga, a artista multidisciplinar Mana Bernardes, o produtor social Rene Silva, do jornal Voz da Comunidade, os grafiteiros Marcelo Eco e Rafael Doria, os artistas plásticos Katia Wille e René Machado e o designer de luz Tomás Ribas. Já o Instituto Municipal Nise da Silveira vai participar com um coletivo de seus pacientes e alunos. Além das dez cadeiras de rodas do Boulevard Olímpico, uma foi feita especialmente pelo artista e cenógrafo PIA e ficará exposta na rodoviária Novo Rio, em uma parceria com o Grupo UTIL.

A direção de conteúdo é assinada por Caio Leitão, especialista em marketing cultural e um dos fundadores da instituição, curadoria de Fernanda Sattamini, e o festival conta com apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, junto com a Riotur e o Grupo UTIL.

“A Embaixadores da Alegria está em festa por seus dez anos de atividades. E o festival é uma maneira inefável que encontramos de mostrar que existe possibilidade de diálogo entre as diferenças, por meio da arte”, afirma Caio.

EMBAIXADORES DA ALEGRIA

Este ano é especial para Caio Leitão e Paul Davies. Parece que foi ontem, mas foi em 2006 que os dois fundaram a Embaixadores da Alegria, uma organização social sem fins lucrativos que utiliza a arte, a cultura e a educação como ferramentas de inclusão social para pessoas com e sem deficiência.

Em dez anos de existência, mais de 13 mil pessoas já foram beneficiadas gratuitamente com desfiles na Sapucaí, oficinas de carnaval e apresentações de samba em formato pocket show. Para comemorar a década de atividades com pessoas com deficiência, a dupla está inovando com outras ferramentas de inclusão, como o “Musical da Alegria” – que tem como tema a inclusão, chamando a atenção para Síndrome de Down, estrelado pela atriz e apresentadora da TV Brasil, Fernanda Honorato, no início de setembro, no Imperator – e agora com o Wheelchair Fest.

A ideia para o evento surgiu durante uma viagem no BRT que os dois fizeram até o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência em Santa Cruz. Eles foram convidados pelo prefeito para participar da cerimônia de hasteamento da bandeira paralímpica, que acabara de chegar de Londres. Diante das dificuldades de acessibilidade, eles decidiram levar a alegria da Sapucaí para um festival que integrasse diferentes segmentos culturais – como teatro, arte, cinema, música – com esporte.

Desde então, Caio vem trabalhando no Wheelchair Fest, buscando apoio e patrocínio. O evento tem apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Grupo UTIL, e parcerias com Balada Mix, OAB-Barra da Tijuca, Coletivo Estampa, Sonido, Niu e Adapt Surf.

“O ponto de partida será a exposição, mas o objetivo é que o evento entre para o calendário de atrações culturais da cidade olímpica do Rio, reunindo teatro, arte contemporânea, cinema, esportes (paralímpicos e radicais) e seja um passaporte para outras cidades do mundo”, exalta Caio.

Serviço

WHEELCHAIR FEST

18/9 – 14h – Apresentação: Bateria da Embaixadores da Alegria

Local: Boulevard Olímpico – Palco (Museu do Amanhã)

Endereço: Praça Mauá – Centro Rio de Janeiro

Entrada franca

Até dia 25/9 – Exposição de cadeiras de rodas

Boulevard Olímpico – Praça Mauá

Endereço: Praça Mauá – Centro Rio de Janeiro

Entrada Franca