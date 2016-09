Embalos de sábado agitam Mackenzie na NOITE DO FLASH BACK

Por: Ricardo Albuquerque

O DJ Sergio França e o Sport Club Mackenzie, no Méier, têm uma legião de fãs que espera a NOITE do FLASH BACK ansiosamente. E neste sábado, dia 10 de setembro, a partir das 21h, o túnel do tempo vai ser reaberto.

Os convidados vão curtir sucessos dos 70, 80 e 90 de Madonna, a Michael Jackson, Lulu Santos, Roupa Nova, Cindy Lauper, Beyonce, Legião e muito mais. Promovendo um verdadeiro show, o potente som, lasers, vídeos e efeitos especiais ajudam a animar mais ainda a festa que toma conta da Zona Norte.

– Moro no Méier há mais de 40 anos e ainda bem que o Mackenzie tem feito esta festa! As coisas estão complicadas, são outros tempos e relembrar músicas da nossa época, anos 80,90 diverte e também nos faz lembrar bons valores que aprendemos – observa Eduardo de Paula

SERVIÇO

Noite do Flash Back – Sábado, 10 de setembro, 21h.

Sport Club Mackenzie – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082

ingressos R$:15,00