Escola de Judô Arashi Ryu forma crianças e auxilia saúde de adultos

Ricardo Albuquerque

Um espaço confortável, climatizado, com enorme dojo e um mestre que tem uma característica principal: a preocupação individualizada com cada aluno. A Escola de Judô Arashi Ryu, no Sport Club Mackenzie, é procurada por muitos pais que veem no Mestre Alexandre Rodrigues um exemplo para a garotada. “Adoro trabalhar com crianças porque comecei a auxiliar meus mestres com apenas 15 anos, ensinando alunos a partir de 3 anos. Claro que hoje é um judô lúdico, com brincadeiras, rolamentos, trabalhando a psicomotricidade” – explica o mestre

Lembrando que o judô é considerado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura) o melhor desporto para crianças e jovens dos 4 a 21 anos pela formação, Rodrigues destaca que, “trabalha a disciplina, determinação, auto controle, respeito, hierarquia, humildade, além doS benefícioS para a saúde e da filosofia porque o judô é praticado para não usar”.

Com aulas de segunda a quinta, pela manhã tarde e noite, adultos também tem buscado a Escola de Judô Arashi Ryu. O professor Alexandre têm inclusive alunos que nunca praticaram judô ou qualquer atividade física e o propósito é outro.

– Tenho alunos de 50 anos que não buscam a competição, o objetivo é vir para cá aliviar o estresse, a carga emocional e aprender a técnica do judô, um exercício sem muita carga, uma auto defesa. Nunca é tarde para começar, mas claro respeitando os limites de cada pessoa. Porém nos temos nossa equipe de competição também – enfatiza o mestre há mais de 30 anos e amigo de seus alunos.

ESCOLA DE JUDÔ ARASHI RYU – SPORT CLUB MACKENZIE -Rua Dias da Cruz, 561 Méier

AULAS das 07h às 20:30 – Informações: 3249-9419