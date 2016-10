“ESPAÇO VIDA SAUDÁVEL” quer transformar a vida das pessoas

Ricardo Albuquerque

Da insatisfação com o peso, até o resultado em poucos meses e o sonho de ajudar outras pessoas. Este é um resumo do que levou Julia Boueri a imaginar e inaugurar o ESPAÇO VIDA SAUDÁVEL, dentro do Sport Club Mackenzie no Méier. Com um programa de reeducação alimentar ela deixou de ser uma cliente, para se tornar uma “Coach” de vida saudável.

– Na época eu precisava realmente de uma reaprendizado alimentar, precisava perder peso e por curiosidade entrei no “Espaço Vida Saudável”. Conheci os produtos, fiz o programa e o resultado veio num tempo curto, de forma saudável – lembra a orientadora.

Localizado dentro do Clube (em frente a entrada) segundo Júlia a grande diferença do trabalho é a reeducação alimentar, com saúde. Frisando que os casos são diferentes, Júlia conta que emagreceu 15 quilos em menos de dois meses, apenas aprendendo a se alimentar corretamente. “Hoje estou realizando um sonho, principalmente porque nosso objetivo é auxiliar as pessoas. Eu era viciada em refrigerantes e fast-food e consegui mudar” – afirma Júlia Boueri

APRESENTE ESTE POST E GANHE UMA PROMOÇÃO

SPORT CLUB MACKENZIE- Rua Dias da Cruz, 561 Méier

Tel: (21) 3489-7958 / 97503-7799 (WHATSAPP)

www.facebook.com/EVS-JJ