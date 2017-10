Estácio de Sá: edição deste mês da Feijoada será em homenagem ao Outubro Rosa

Feijoada da Leoa terá Valéria Lima e Cassiana Pérola Negra no palco do Berço do Samba

A edição de outubro da única feijoada das quadras de escolas de samba preparada no fogo à lenha vai se vestir de rosa para homenagear o mês da campanha contra o Câncer de Mama. Pensando nisto, a Estácio de Sá promove neste domingo, 01 de outubro, a partir das 13h, a Feijoada da Leoa, com uma roda de samba comandada por mulheres que levam o samba de raiz em sua trajetória. Representando este time de artistas femininos que propagam o gênero por todo o país, a voz possante de Valéria Lima e o DNA musical de Cassiana Pérola Negra agitarão os sambistas que sempre prestigiam o evento. Para prestigiar o evento, a presença de Renan Pereira também está confirmadíssima.

– A luta contra o Câncer de Mama é de todos nós e simplesmente adorei essa ideia de nossa escola de apoiar essa campanha. Estamos todos de parabéns, diz Alcione Carvalho, primeira porta-bandeira da vermelho e branco.

Para a edição deste mês, o público que comparecer à Feijoada usando uma camisa cor de rosa pagará R$30 com direito ao ticket da feijoada. Quem preferir usar outras cores, pagará R$40. A classificação é livre. Encerrando o evento, a bateria Medalha de Ouro comandada por Serginho do Porto se apresenta fazendo um verdadeiro Carnaval fora de época.

Bem localizada, a quadra da Estácio de Sá fica próxima a três estações de metrô ( Praça XI, Estácio e Cidade Nova), além de ser corredor de passagem para diversas linha de ônibus que fazem ligação entre as principais regiões da cidade. Há facilidade de estacionamento no entorno e farta opção de táxis no local. Informações pelo telefone 2504 2883.

Serviço: Feijoada da Leoa em homenagem ao Outubro Rosa

Local: Quadra do GRES Estácio de Sá

Valor: público usando camisa cor de rosa R$30 com direito à feijoada

Data: 01 de outubro, domingo

Classificação: livre

Horário: A partir das 13h