Restaurantes que funcionam para café manhã e almoço nos dias 24 e 25

Muitas pessoas preferem tomar café da manhã ou almoçar fora nos dias 24 e 25 de dezembro, mas nem todos os restaurantes funcionam. O Opium, em Ipanema, abre nesses dias partir das 6h para o café da manhã e serve almoço a partir das 12h30.

O café da manhã do Opium funciona em sistema de buffet, das 6h às 11h. São mais de 30 itens, como pães, frutas, bolos, sucos e omeletes, entre outros. O valor é R$ 45 por pessoa + 10%.

Para o almoço, o Opium funciona das 12h30 às 17h, nos dias 24 e 25. O Opium oferece pratos inspirados nas cozinhas japonesa, tailandesa, vietnamita, chinesa e indiana. Sob o comando do chef Mário Sérgio, a casa tem como uma de suas especialidades o Massaman Nuea (R$ 66), prato tailandês feito com fatias de filé mignon, curry verde, vagem e leite de coco. Outro destaque do Opium é o Frango Indiano (R$ 50) – tiras ao molho de creme fresco, curry amarelo e chutney de manga, acompanhadas de arroz de açafrão com frutas secas. Entre as novidades, o Salmão Unilateral (R$ 70) é uma boa pedida: recheado com banana ao mascavo, curry indiano e servido com risoto cremoso de queijo, tomates e cebolinha. Como opções de carne, o filet mignon em crosta de tofu (R$ 68), especialidade japonesa, servido com risoto de vegetais com curry é outra novidade. Para finalizar, a dica é experimentar a Ciranda de sobremesas (R$ 34): mousse de caipirinha de lichia, mini creme brullé de capim limão, fondant de chocolate, sorvete de mousse de maracujá, sorvete de chocolate com amêndoas, harumaki de frutas secas e uma sobremesa especial criada pelo confeiteiro.

Serviço Opium

Rua Farme de Amoedo, 34 (Ipanema Plaza Hotel), Ipanema. Telefone: (21) 3687-2014.

www.restauranteopium.com.br