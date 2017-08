✌#ficadica

✔ jeito de viver, sua profissão, ocupação e lugar onde mora, ajudam a definir o seu estilo.

Encontrou o seu ou seus estilos? Observe o que está na moda e veja o que se adequa ao seu tipo físico. Ninguém pode usar tudo, da mesma maneira que é falsa a afirmação de que nada lhe cai bem. Pense que tudo tem que ser usado para te favorecer e não para causar uma impressão errada sobre você. Procure estar atento na atualização do seu estilo. O seu corpo muda, a sua idade muda, sua mente deve mudar também.

Futilidade é se preocupar SOMENTE com o que veste. Falta de inteligência é NUNCA se preocupar com isso.

Se vc acha que isso não tem importancia, pense na leitura que você faz das pessoas quando as vêem.

