Primeira edição do projeto ‘’Teatro é a minha Praia’’ 28/01 e 4/02

Será com muito humor e promessa de entrar para o calendário anual de eventos culturais ao ar livre na cidade

‘ Teatro é a minha Praia’ é um projeto que tem à frente a Playcine Produções, do diretor, ator, autor, produtor e humorista, Carlos Simões, que tem 25 anos de profissão e vem proporcionando muitas gargalhadas por onde passa, com a comédia ‘Os Homens Querem Casar e As Mulheres querem Sexo’, parte 1 e 2, onde escreveu, produziu e protagoniza até hoje.

Carlos afirma que este novo projeto nasceu para levar cultura através do teatro, não só nas cidades grandes, mas, principalmente, nas cidades litorâneas, onde se tem um espaço para fomentar a cultura local e nacional. A ideia é ter uma programação que passeie pelo humor, musical e exposição de artistas locais e de comunidade carente, com objetivo de estimular público e formadores de opinião para o futuro.

Nesta primeira edição, que acontece no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, os cariocas vão poder curtir nos dias 28 de janeiro (Nelson Freitas e Vocês) e no dia 04 de fevereiro (Os Homens Querem Casar e As Mulheres Querem Sexo 2).

Para animar ainda mais o público, o evento convidou o DJ Pablo Salles, em cena há 20 anos, seus set’s únicos e contemporâneos unem várias vertentes da E-Music, onde sua maior influência é a House Music. O som começa a rolar às 18h, finalizando às 20h para início do espetáculo.

28 de janeiro – Show de humor Nelson Freitas e Vocês

Um show de humor com o ator e comediante Nelson Freitas, do programa humorístico “Zorra Total”, da TV Globo (onde interpreta o “corno” do quadro “Márcia e Leozinho”), no formato “stand-up”, caricaturando o cotidiano e as relações humanas, como casamento, infidelidade, auto-estima e melhor idade, com histórias e personagens hilários, interagindo com a plateia num entretenimento leve, descontraído, despretensioso e positivo.

Com humor inteligente e histriônico característicos, Nelson Freitas é dirigido por um dos maiores mestres do gênero: Chico Anyzio, que agrega ao espetáculo sua marca inconfundível de elegância e qualidade, com a clássica picardia brasileira. Um verdadeiro pontapé no mal humor.

Ficha Técnica

Direção – Chico Anyzio

Direção musical – Nico Rezende

Elenco Nelson Freitas

Produção Nelson Freitas

Duração 70 minutos

Classificação 14 anos

04 de fevereiro – Os Homens Querem Casar e As Mulheres Querem Sexo 2

Após dez anos em cartaz, chega a segunda parte de Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2. A comédia conta a história de Jonas (Carlos Simões) e sua busca desastrada pela mulher perfeita e nesse processo, encontra Deus (Danielle Niño) e descobre que além de ser mulher, é cearense. Deus então propõe a Jonas a passar a sentir tudo que as mulheres sentem para entender a visão feminina sobre o universo masculino.

Ficha Técnica

Texto: Carlos Simões

Direção: José Santa Cruz

Elenco: Carlos Simões e Danielle Niño

Produção: Isabelle Graniso

Duração: 80 Min

Classificação: 14 anos

Serviço Teatro é a minha Praia

Datas: 28/01/2017 (sábado) – Nelson Freitas e Vocês

04/02/2017 – (sábado) Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2

Horário do evento: inicia às 18h com o Dj Pablo Salles.

Horário do espetáculo: às 20h

Local: Shopping Downtown, AV. das Américas, 500 (Praça Central) – Barra da Tijuca

Telefone – 2494-7072

Entrada franca