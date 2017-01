Ex-Cabeção de Malhação, Sérgio Hondjakoff, engorda 13kg para protagonizar filme

“AS FLORES DE MARIA” CHEGA À RETA FINAL DE PRODUÇÃO E DIVULGA TRAILER.

EDITORIA: CULTURA / CINEMA

TÍTULO: AS FLORES DE MARIA

GÊNERO: DRAMA

DURAÇÃO: 34 MIN

CLASSIFICAÇÃO: 16 ANOS

EX-CABEÇÃO DE MALHAÇÃO, SERGIO HONDJAKOFF, ENGORDA 13 kg PARA PROTAGONIZAR FILME PRODUZIDO EM RESENDE (RJ). “AS FLORES DE MARIA” CHEGA À RETA FINAL DE PRODUÇÃO E DIVULGA TRAILER.

Com previsão de apresentação do filme em meados de fevereiro e com data ainda a definir, a Hug Filmes antecipa que haverá um lindo evento no formato Grand Première exclusivamente voltada à imprensa, participantes do filme e seus familiares, patrocinadores e apoiadores, que ocorrerá no Cine Show, Resende Shopping. Mas para “adoçar a boca dos atores e público”, a produção publicou na Página Oficial do filme, no Facebook, o trailer que já mostra um pouquinho do que vem por aí, vejam lá: Facebook/FilmeAsFloresDeMaria.

As Flores de Maria conta a história de um casal que se envolve numa trama de ciúmes e tragédia. Protagonizado por Sérgio Hondjakoff (Cabeção de Malhação) e Natasha Almeida, o drama tem clima tenso, misterioso e dramático. Certamente levará o público ao famoso “nó na garganta” em seu final. Para melhor caracterizar o personagem “Eduardo”, o ex-global em acordo com a produção, resolveu pegar mais corpo, vindo a engordar 13kg.

O personagem Eduardo é um homem ciumento, desequilibrado, possessivo e leva uma vida de traição; mas sua esposa Maria, tentando salvar seu casamento, ouve um conselho de sua amiga e tem uma ideia que traz todo o clima de suspense e tensão do filme. Maria é uma mulher doce, sensível, inocente e bem vulnerável, sendo interpretada pela jovem atriz Natasha Almeida, grata revelação resendense que jamais havia feito qualquer tipo de trabalho parecido e nem teatro.

O filme é um drama produzido totalmente em Resende (RJ), sendo inicialmente planejado para ser um curta-metragem, mas ao longo de seu processo, por diversos fatores de melhoria do projeto, acabou se tornando um média-metragem com pouco mais de 30 minutos. As Flores de Maria é um produto para Festivais Nacionais e Internacionais, tendo como objetivo principal do projeto, valorizar as pessoas de Resende, já que é apoiado por Lei de Incentivo à Cultura do próprio município.

Segundo o Diretor Geral, Edgar Ziler Freitas, a previsão de lançamento é para meados de fevereiro com data quase definida. “- Me sinto muito feliz em poder realizar mais esse grande sonho, tanto meu quanto de toda nossa tropa de choque, pois fazer cinema contando com poucos recursos, à base do sacrifício de todos da produção e elenco não é nada fácil, mas como digo sempre, faço cinema de guerrilha (risos) e, quem sabe um dia, possamos estar entre os grandes. Tenho o apoio de profissionais de grande valia, como Marco Esch que é o Diretor de Arte e me ajudou em todo processo de produção, dirigindo elenco, treinamentos e todas as esferas de arte do filme. Contei também com um grande apoio da Selma Regina, nossa Diretora de Produção; da Malú Silveira, que iniciou apenas como uma empolgada apoiadora e rapidamente estava como Assistente de Direção me ajudando em tudo; e não posso esquecer do Júlio Prado, um belo profissional que surgiu em minha vida e como Assistente de Produção tem sido uma grande coluna nesse projeto. No mais, agora é finalizar os trabalhos e me preparar para os próximos episódios”, completa Ziler.

NÚCLEO DE PRODUÇÃO:

Direção Geral e Executiva – Edgar Ziler Freitas

Direção de Arte e Elenco – Marco Esch

Assistente de Direção – Malú Silveira

Produção – Selma Regina

Assistente de Produção – Júlio Prado

Roteiro – Victor Ribeiro de Lima

NÚCLEO DE APOIO:

Silene Batista (Make Up)

Remo Rocha (Preparação de Elenco)

Leandro Resende (Preparação de Elenco)

Erica Esch (Make Hair/Make Up)

Thiene Gonçalves (Fotografia)

Alex Chagas (Assessoria Musical)

Bruno Simmons (Câmera Assistente)

Renatto Barros (Auxiliar de Produção)

André Storte (Produtor Musical)

Márcio Lopes (Compositor)

TRILHA SONORA:

PH Trio, Anne Nogueira, Mari Biolchini, Samuel Esch, Fábio Nego e Julinho Marassi.

ELENCO:

Sergio Hondjakoff

Natasha Almeida

Jamille Balieiro

Harllison Ferraz

Arthur Matias

Sônia Pimenta

Nayara Souza

Jéssica Ferreira

Marco Esch

Yasmim Silveira

Edgar Ziler Freitas

Ingrid Souza

Cecy Mello

Ana Werneck

Luís Lindão

Merian Leal

Ana Fontes

Caco Simmons

Bruna Santos

Erica Esch

Nathália Antunes

Renatto Barros

Assista o trailer e veja toda cobertura do projeto desde seu início na Página Oficial do Filme: