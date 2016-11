Exposição Como aprendi a sonhar em bits dialoga com o universo dos games

A exposição Como aprendi a sonhar em bits, do artista plástico carioca Danilo Ribeiro, reúne uma série de trabalhos inéditos em que a pintura dialoga com a estética dos vídeo games. A abertura da exposição acontece no dia 12 de novembro (sábado) às 14 horas no Palácio dos Correios, localizado na cidade de Niterói, com apoio da Artur Fidalgo Galeria e curadoria de Marlon Silli.

A exposição Como aprendi a sonhar em bits é composta por um conjunto de 16 obras inspiradas no universo dos vídeo games e a influência de jogos famosos, como Castlevania e Resident Evil, pode ser percebida nas pinturas do artista. Entre os trabalhos, encontram-se telas de grande formato, estudos preparatórios e trabalhos dípticos. Danilo Ribeiro levou quatro anos para concluir a produção dos trabalhos.

Danilo Ribeiro trabalha com desenho e pintura e que já participou de diversas exposições coletivas. Recentemente, alguns de seus trabalhos foram incluídos na exposição A Cor do Brasil e na exposição “Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”, ambas apresentadas no Museu de Arte do Rio (MAR). Em 2012, Danilo Ribeiro foi um dos indicados ao Prêmio PIPA. Atualmente, o artista é representado pela Artur Fidalgo Galeria, no Rio de Janeiro.

Exposição Como aprendi a sonhar em bits

Abertura: 12/11/2016 às 14h

Período: 14/11/2016 a 14/01/2017 das 11h às 18h de segunda a sábado.

Palácio Cultural dos Correios

Tel.: (21) 2622 3200

Av. Visconde do Rio Branco, n 481, Centro, Niterói-RJ.

ENTRADA FRANCA

Informações sobre os trabalhos:

Artur Fidalgo Galeria

Tel.: (21) 2549 6278

Rua Siqueira Campos, n 143, Copacabana, Rio de Janeiro-RJ