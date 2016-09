Exposição fotográfica “Retratos do EncontrArte” em cartaz no Shopping Nova Iguaçu

Mostra reúne fotos referentes aos 15 anos de Encontros de Artes Cênicas na Baixada Fluminense.

2006 – O Código – Cia. Código de Artes Cênicas (Alziro Xavier)release.jpg

O Código – da Cia. Código de Artes Cênicas – Foto Alziro Xavier

Em parceria com o EncontrArte – Encontro de Artes Cênicas da Baixada Fluminense – o Shopping Nova Iguaçu apresenta a exposição fotográfica “Retratos do EncontrArte” que fica em cartaz no terceiro piso até dia 28 de novembro.

A mostra reúne quinze imagens que retratam parte da trajetória do EncontrArte, projeto que se consolidou na Baixada Fluminense como um dos mais importantes eventos culturais no estado do Rio.

Ao longo desses 15 anos, o evento trouxe aos palcos do Sesc Nova Iguaçu e Complexo Cultural Sylvio Monteiro, mais de 450 espetáculos teatrais, além de várias atrações que aconteceram pelas ruas da cidade e também no Shopping Nova Iguaçu.

As fotos exibidas são dos fotógrafos locais Alziro Xavier, Danilo Sérgio, Marcele Pontes, Mazé Mixo e Paulo César Rega e traduzem o retrato do artista, a expressão no momento da cena, um registro dos bastidores antes de os atores entrarem em cena e a dramaticidade que se expressa no corpo inteiro.

Para os idealizadores Claudinah Oliveira, Fábio Mateus e Tiago Silva, a ideia é mostrar ao público algumas cenas que marcaram a história do EncontrArte ao longo desses quinze anos e homenagear os atores que participaram dessas edições. “Foi uma síntese difícil devido ao número de imagens que temos registradas.”

O EncontrArte conta com o patrocínio da Petrobras por meio das leis de incentivo fiscal e da Secretaria de Estado de Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro e encerra a 15ª edição dia 30 de setembro, 19h, no Sesc Nova Iguaçu com a peça “Luiz Gama – Uma Voz pela Liberdade” de Deo Garcez.

SERVIÇO

Exposição Retratos do EncontrArte

Local: Shopping Nova Iguaçu – 3º Piso

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – telefone: (21) 3812-1900

Temporada: Até dia 28 de novembro de 2016

Horário de Funcionamento: De segunda a sábado das 10 às 22h, aos domingos, das 12 até 22h.

GRATUITO