Fabiano e Bonatto são atração principal de Mega Arraiá durante final de semana do Mackenzie

Vão ser quase vinte horas de festa e dois dias de muita alegria tendo como atração principal a dupla Fabiano e Bonatto. O Mega Arraiá do Mackenzie, sábado, 29 e domingo, dia 30 de julho terá barracas de comidas variadas, delícias típicas, brincadeiras para adultos e crianças, além de grandes atrações musicais, das 13h às 22h. Haverá várias atividades no ginásio do clube da Rua Dias da Cruz, apresentação de quadrilhas caipiras, parquinho de diversões e segundo os organizadores sempre em ambiente familiar

– Unir todas as idades para se divertir é o principal objetivo e oferecer grandes shows como de Fabaino e Bonatto. Vai ser a maior festa caipira do Méier – Destaca o DJ e Produtor Dudu Borges

SERVIÇO

Mega Arraiá, sábado, 29/07 e domingo, 30/07, de 13h às 22h – Com Fabiano e Bonatto, André Ayell e Trio Pé de Serra

Sport Club Mackenzie – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269 0082 / Whatsapp: 99681-5292. Ingresso: R$10,00 / Idosos e Crianças até 12 anos: R$ 5,00