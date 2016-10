Feijoada do Leão edição novembro levará Quintal do Pagodinho ao Berço do Samba

A edição de novembro da Feijoada do Leão acontece no domingo, 06 de novembro, recheada de bambas. Para quem curte o verdadeiro samba de raiz, a programação está imperdível já que a principal atração para o evento serão os músicos do Quintal do Pagodinho, grupo formado por compositores de primeira qualidade.

Programa ideal para toda a família, a iguaria servida com o tempero do sorriso e da alegria das baianas do Velho Estácio é a única feijoada das quadras de escola de samba preparada no fogo à lenha o que, aliada a uma boa cerveja gelada, faz a diferença no Berço do Samba.

O evento começa às 13h, com voz e violão e em seguida MPB com Marcelo Ribeiro do Forró. Para aquecer os amantes do samba, o grupo Jeito de Ser entra em cena tocando o melhor do pagode que encerrará com o Quintal do Pagodinho. A feijoada é servida até as 18h e os ingressos antecipados já estão sendo vendidos na secretaria da escola ao valor de R$40 (com direito à feijoada). As mesas são gratuitas e a classificação é livre.

Bem localizada, a quadra do GRES Estácio de Sá fica próxima a três estações de metrô ( Praça XI, Estácio e Cidade Nova), além de ser corredor para diversas linhas de ônibus que ligam as principais áreas da cidade. Há farta opção de táxi e facilidade de estacionamento no entorno. O endereço da quadra é rua Salvador de Sá, 206 – Cidade Nova. Informações 2504 2883.

Serviço: FEIJOADA DO LEÃO EDIÇÃO DE NOVEMBRO

Data: 06 de novembro, domingo

Horário: a partir das 13h

Valor: R$40 antecipado com direito à feijoada

Endereço: rua Salvador de Sá, 206 – Cidade Nova

Classificação: livre