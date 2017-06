Feijoada do Leão terá sorteio para o Dia dos Namorados

A edição de junho da Feijoada do Leão terá um toque romântico em homenagem ao Dia dos Namorados. Misturando pagode de primeira com o Grupo Tá com Medo, os sambistas que prestigiarem o evento poderão deliciar-se com a única feijoada das escolas preparada no fogo à lenha e servida com o tempero mais especial dos sambistas: o sorriso e a simpatia das tias baianas do Velho Estácio. Além da deliciosa iguaria e da cerveja sempre gelada, o público poderá curtir também muita MPB na voz de Marcelo Ribeiro. A abertura fica por conta do violão de Jorge Caetano.

A surpresa do mês dos namorados está no sorteio de suítes do motel Mirante para quem comprar o ingresso antecipado. Durante o evento, outras novidades também estão previstas para os apaixonados presentearem suas almas gêmeas.

Os ingressos antecipados já estão sendo vendidos na administração da quadra no valor de R$35 (entrada com direito a feijoada e cupom do sorteio). No dia do evento, a entrada sai a R$30 e o prato do feijão custará R$20.

Bem localizada, a quadra da Estácio de Sá fica próxima a três estações de metrô ( Praça XI, Estácio e Cidade Nova). Há facilidade de estacionamento próximo ao local além de farta oferta de táxi. Para quem vai de ônibus, as opções também são inúmeras, já que a quadra é corredor de passagem para diversas linhas que fazem o trajeto conectando as principais áreas da cidade. O endereço é Avenida Salvador de Sá, 206 – Cidade Nova. Mais informações pelo telefone 2504 2883.

Serviço: Feijoada do Leão edição de Junho

Data: 11 de junho, domingo

Horário: a partir das 13h

Valor: antecipado com direito a feijoada R$35 (vale cupom para sorteio de suítes do motel Mirante); na hora, entrada R$30 e feijoada R$20

Atrações: Marcelo Ribeiro, Jorge Caetano e Grupo Tá com Medo

Classificação: Livre