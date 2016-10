Feira de Estágios/UFRJ: diretor da White Martins diz como ter carreira de sucesso

Habilidades de como se comunicar, ser flexível e ter resiliência. Estes serão alguns dos tópicos abordados por Marcelo Campinho, diretor executivo de Negócios Industriais da White Martins, na palestra “Como ser protagonista de sua carreira”, em 06/10, a partir das 15h, na Feira de Estágio da UFRJ (Av. Pasteur – 250, Praia Vermelha).

Durante a Feira, que acontece nos dia 05 e 06 de outubro, das 15h às 19h, Marcelo Campinho explicará aos estudantes como estabelecer métricas de acompanhamento de sua performance e alcançar objetivos em curto (6 meses) e médio prazo (até 2 anos).

– É importante não se limitar a uma zona de conforto. Como a White Martins investe no desenvolvimento de jovens talentos e na exposição desses profissionais a novos desafios, eles têm a possibilidade de trabalhar em diferentes segmentos, adquirir expertise e interagir com pessoas mais experientes – ressalta o diretor, 44 anos, formado em Engenharia Química pela UFRJ.

Buscar soluções inovadoras, ter capacidade de adaptação, trabalho em equipe, planejamento e metas segundo Campinho são alguns dos pré-requisitos essenciais para se destacar no mercado de trabalho. O Diretor ingressou na White Martins como estagiário, e, após passar por 12 áreas, hoje lidera o maior setor de negócios da White Martins, com 1.600 colaboradores.

– Toda estruturação de uma carreira sólida e bem-sucedida deve ser baseada em atributos como geração de ideias, aprendizado com os próprios erros, bom relacionamento com a equipe, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a entrega de resultados consistentes-enfatiza

* colaborou: Rodrigo Dutra