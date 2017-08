Shopping Tijuca realiza edição especial da Feira Gastrô, de Queijos importados e artesanais, e Vinhos, para aquecer o fim de semana do Dia dos Pais

Shopping realiza evento invernal saboroso em dois fins de semana, com consultoria do enólogo Marcos Rossato para o público

As temperaturas tem estado mais amenas durante o inverno deste ano e, para promover aquele encontro delicioso, que combina perfeitamente com esse clima mais friozinho, o Shopping Tijuca realiza uma nova experiência gourmet, que promete ser o cenário de muitos tijucanos na celebração do Dia dos Pais.

Com curadoria da empresa Gabinete do Alimento, a Feira Gastrô – edição especial Queijos e Vinhos, que acontece em um ambiente agradável, cheio detalhes charmosos, chega à terceira edição e traz as delícias dos queijos importados e artesanais acompanhadas dos sabores de inúmeros tipos de vinho e dicas de harmonizações, dadas por um enólogo que estará no evento prestando uma consultoria exclusiva aos frequentadores. O especialista e enólogo Marcos Rossato, que conta com um extenso currículo e experiência na área, estará presente durante os três dias para prestar uma consultoria exclusiva para quem estiver com dúvidas de como harmonizar os sabores.

O público poderá aproveitar todas essas delícias durante dois fins de semana, nesta sexta, dia 11, sábado, dia 12 e domingo, dia 13; e em seguida nos dias 18, 19 e 20 de agosto, na praça de eventos em frente à Renner, no subsolo. O cenário será perfeito para celebrar a data ao lado do paizão e viver experiências gastronômicas inéditas em um dos bairros mais badalados da Zona Norte.

O Degusto, já presente no shopping em formato de um quiosque localizado no piso da praça de alimentação, estará em peso recheando o espaço, não só com garrafas de estilos diferentes de vinho como também com muita sabedoria. Com ajuda de um especialista, os frequentadores poderão tirar dúvidas sobre harmonização com queijos e outras delícias e ainda entender um pouco mais sobre as uvas e os processos de fabricação que diferenciam o sabor de cada categoria de vinho.

O evento contará ainda com estandes de vinho e azeite da importadora Asa Gourmet, da produtora Ana Santos; da loja Zahil e do restaurante tijucano Serrado Vinhos, que acompanha as ondas gastronômicas que agitam a internet e lança pratos diversos, harmonizados com vinhos, em seus happy hours. Serão inúmeros tipo à disposição para degustação e venda, que agrada desde os paladares mais simples aos mais sofisticados.

Para acompanhar esse mundo etílico em meio ao friozinho, nada melhor que queijos artesanais, aqueles com gostinho caseiro especial. O Shopping Tijuca complementa a Feira Gastrô com os queijos, pães e torradinhas da Delly Gil; e a marca Rancho dos Sonhos, especializada em queijo de cabra.

Serviço

Feira Gastrô – Edição Queijos e Vinhos – Shopping Tijuca

Data e hora: dias 11, 12 e 13; 18, 19 e 20 de Agosto, sextas e sábados, das 10h às 22h; e domingo, das 13h às 21h.

Local: praça de eventos em frente à Renner – piso L0 – subsolo. Av. Maracanã, 987 – Tijuca.