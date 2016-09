Feira Rio Antigo comemora 20 anos em edição especial no 2º sábado de outubro

Data foi alterada em razão das eleições do dia 2/10

A feira mais querida do Rio de Janeiro completa 20 anos neste mês de outubro. Com direito a bolo comemorativo e show especial de Paulinho Mocidade, a Feira Rio Antigo acontece excepcionalmente no segundo sábado do mês, 8 de outubro, em razão das eleições municipais no domingo, dia 02.

Responsável há 20 anos pela organização da feira, a Associação Polo Novo Rio Antigo homenageará Augusto Ivan e Danuza Leão, os padrinhos do evento. O tradicional ‘parabéns’ será cantado por Paulinho Mocidade, que se apresenta no palco montado em frente à praça Emilinha Borba, a partir 16h.

Paulinho ficou conhecido por ser intérprete oficial da Mocidade Independente de Padre Miguel, sendo campeão em 1990 e bicampeão em 1991. Na mesma época, se tornou o primeiro cantor da vinheta “Globeleza”. Paulinho também ganhou o prêmio Estandarte de Ouro, do jornal O Globo, sendo considerado o melhor intérprete da Marquês de Sapucaí. Como compositor, teve suas músicas gravadas por grandes nomes, como Emílio Santiago, Dona Ivone Lara, Mestre Marçal, Seu Jorge, Ana Carolina, Dudu Nobre, Dorina, Marcelinho Moreira, Roberta Sá, Monobloco, entre outros. Recentemente, o cantor lançou o sexto CD da carreira, “Meu Negócio é cantar Samba”, no qual apresenta, entre outros sambas, parceria com Martinho da Vila e participação especial de Wilson Moreira.

Todo mês, cerca de 30 mil visitantes passam pela feira, popularmente conhecida como Feira do Lavradio, que reúne mais de 400 expositores, apresentando uma vasta diversidade de produtos – de artesanatos a sebos e antiguidades. Os bares e restaurantes da região oferecem excelentes opções de gastronomia, agradando aos mais variados paladares. O passeio pelo Centro Antigo também é uma excelente alternativa para quem curte arquitetura. A região, que é uma das mais antigas da cidade, conserva seus casarões antigos, muitos construídos ainda quando o país era colônia de Portugal.

20 anos da Feira Rio Antigo

Data: 8 de outubro

Local: Rua do Lavradio, entre a Av. Mem de Sá e a Av. Visconde do Rio Branco, Centro do Rio Antigo – Rio de Janeiro/RJ

Horário: das 10h às 19h.

Grátis