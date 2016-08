Guarapari, lugar ideal para você curtir suas férias

Guarapari

Uma das cidades capixaba que melhor combina lazer com infraestrutura, Guarapari é um dos destinos preferidos dos mineiros e capixabas.O litoral de Guarapari é brindado com belas praias: algumas perfeitas para a prática do surfe, outras ideias para relaxar e pegar um bronzeado e algumas com areias monazíticas – areias com virtudes comprovadamente terapêuticas.

A fama dessas areias se espalhou , Guarapari ficou conhecida nacionalmente e ganhou até apelido: “Cidade Saúde”. As redes hoteleira e gastronômica da cidade cresceram junto e, hoje, a região recebe cerca de 700 mil turistas no verão, que se espalham pelas trinta praias da cidade.

Entre os meses de dezembro e maio – melhor época para a prática do mergulho em Guarapari – a visibilidade das águas chega a 15 metros.

Dentre os diversos pontos turísticos, não podemos deixar de falar da reserva ecológica, Parque Estadual Paulo César Vinha, estende-se por uma área de 1.500 hectares, abrigando praias, dunas, manguezais, vegetação típica de restinga e lagoas. Por lá você encontrará também animais típicos da região, como ouriço preto, a cegonha e a preguiça.

Você poderá fazer também trilha para caminhada com duração de 30 minutos Visite também a Igreja Antiga Matriz, ela foi construída em 1585 por Padre Anchieta, a obra tem portas contornadas por conchas.

Para quem curte um passeio de barco, durante o verão, há saídas diárias do cais da praça Jerônimo Monteiro e da praia do Morro. A duração do passeio varia de acordo com o

roteiro e pode durar entre uma e seis horas. Outro lugar bem divertido para todas as idades é o parque temático, Acquamania, repleto de piscinas e toboáguas, para crianças de todas as idades.

PRAIAS DE GUARAPARI:

AREIA PRETA – É procurada por turistas idosos que chegam em busca das areias monazíticas.

SETIBA – Setiba fica em uma enseada indicada para a prática da pesca.

SETBÃO – Praia preferida dos surfistas

BACUTIA – Urbanizada, tem calçadão e prédios luxuosos.

ENSEADA AZUL – é ponto de encontro dos jovens.

MEAÍPE – É o point dos modismos de verão apesar de ser uma vila de pescadores.

PRAIA DA ALDEIA – Um conjunto de pequenas praias calmas

TRÊS PRAIAS – Formada por pequenas piscinas naturais de águas verdes. Indicada para banho, mergulho e pesca submarina.

CASTANHEIRAS – Areias monozíticas e águas cristalinas.

MUQUIÇABA – Pequena enseada, também conhecida como prainha.

PRAIA D’ULÉ -Frequentada por surfistas

PRAIA DA CERCA – Pequena, boa para a prática do surf

PRAIA DO MEIO – Águas ras e claras. Procurada para a prática de snorkeling

PRAIA DO MORRO – Uma das maiores prais de Guarapari, com 4 km de extensão. Com calçadão, quadras esportivas e quisques.

PRAIA DO SOL – Uma das mais desertas da regiào, com ondas fortes e areias claras. Difícil acesso.

PRAIA DOS NAMORADOS – Localizada na região central de guarapari, emoldurada por pedras que formam pequenas piscinas naturais.

PRAIA DOS PADRES – Pequena com águas verdes e calmas.

COMO CHEGAR EM GUARAPARI?

De avião: O aeroporto mais próximo é o de Vitória, a 64 quilômetros (o aeroporto de Guarapari recebe apenas aviões de pequeno

porte)

De carro: Acesso pelas rodovias BR-101 e ES-480. Para quem vem de outras cidades do Espírito Santo o acesso é pela ES-060 (Rodovia

do Sol)



Exibir mapa ampliado

De ônibus: As empresas São Geraldo (http://www.saogeraldo.com.br), Rio Doce (http://www.viacaoriodoce.com.br/), Itapemirim

(http://www.itapemirim.com.br) e Águia Branca (http://www.aguiabranca.com.br) têm ônibus partindo de diversas cidades do

país em direção a Guarapari

Estando em Guarapari: Para circular pelo Centro e praias próximas, vá a pé, principalmente no verão,

quando os congestionamentos são comuns. Para curtir as paisagens mais afastadas, pegue o carro.