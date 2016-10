Festa Coordenadas comemora 9 anos no FM Hall

Parece que foi ontem a primeira edição da Festa Coordenadas… E olhem só! Já fazem 9 anos que o evento se consagra como um dos mais badalados da cidade. O segredo? Promover cada noite como se fosse a primeira, com a mesma empolgação, o mesmo entusiasmo, mas sempre com novidades e atualizações do universo musical.

E para comemorar a data em grande estilo, a Coordenadas será realizada, no sábado (22), no FM Hall. Oferecendo um visual incrível do Rio, a festa contará com a participação especial do DJ Rodrigo Penna, criador do Bailinho, e dos residentes DJs Dodô e Tito Figueiredo, além das projeções do VJ Vaz.

== Festa Coordenadas: FM Hall ==

Data: Sábado, 22 de outubro, a partir das 23h.

Endereço: FM Hall Terraço – Avenida Almirante Silvio de Noronha, 365 – Centro

Telefone: (21) 96887-4042

Ingressos: a partir de R$ 70

Classificação: 18 anos

Vendas (site): http://www.ingressocerto.com/coordenadas-9-anos-p119316

www.facebook.com/festacoordenadas

www.festacoordenadas.com.br

www.youtube.com/watch?v=pZrsM_Lc_Y8

