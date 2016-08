Festa junina grátis em asilo ajuda avózinhas

O asilo da ‘Legião do Bem’, no Méier, promove o “Arraiá das Avózinhas”, neste domingo, dia 02, a partir das 14h, com entrada GRÁTIS. A festa caipira será animada pelo grupo de forró CARUARU, haverá delícias e bebidas típicas, jogos e brincadeiras.

Sem ajuda governamental ou privada a casa de caridade promove eventos para a manter a alimentação, lazer, cuidados médicos e terapias para as idosas internadas. “Precisamos muito da presença dos amigos pois o que for arrecadado nas barraquinhas será revertido para manter o lar”, lembra a presidente do asilo Alice Bandeira de Mello.

O Legião do Bem fica na Rua Oldegard Sapucaia 13, no MÉIER e a entrada será grátis na festa CAIPIRA deste domingo. Informações 2593-3746