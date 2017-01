Festival de Fraldinha acontece durante todo o mês de fevereiro no Adega do Cesare

De segunda a quinta o comensal pode degustar o delicioso corte em quatro diferentes preparações

Somando 52 anos no Posto 6, em Copacabana, o Adega do Cesare é referência de comida boa e farta. O restaurante de clima familiar tem clientes fiéis que passam o costume de frequentar o local de uma geração para a outra. O cardápio é recheado de clássicos da culinária, que também já se tornaram tradição local, mas a casa sempre busca surpreender o paladar dos comensais, sem abrir mão do toque caseiro que levam todos os seus pratos.

A mais recente novidade criada pelo chef Nonato Rodrigues é um delicioso Festival de Fraldinha, corte localizado próximo à costela do boi e constituído de fibras musculares mais grossas e longas, que deixam a carne mais macia e suculenta. Difundida no país pelo mestre das carnes Marcos Bassi, o corte foi criado em 1967 e hoje é o segundo corte para churrasco mais vendido do Brasil, depois de passar muitos anos sendo considerada um corte “de segunda”. A escolha da carne foi feita pelo proprietário do local, Adão Gomes, que é um apreciador do corte: “Adoro a fraldinha porque é uma carne macia, úmida e muito suculenta. Além de ser super versátil, vai bem em ensopados, picadinho, como carne moída, recheada… Mas como ela tem baixo teor de gordura, precisa ser preparada com muito cuidado para não ressecar. Nosso chef é um especialista!” brinca Adão.

A carne é a estrela em quatro pratos que serão servidos de segunda à quinta no horário do almoço. Abrindo a semana, a Fraldinha grelhada com batatas douradas e arroz é a opção servida às segundas-feiras. Na continuação, terça-feira é dia de Espeto de fraldinha com farofa, batata frita e arroz. O prato selecionado para as quartas-feiras é a Fraldinha ao forno com arroz de brócolis e alho. Finalizando o menu especial, quinta-feira é dia de Fraldinha com molho de vinho e alho, servida com salada de batata e arroz.

Todos os pratos custam R$ 35 cada e servem duas pessoas. O Festival da Fraldinha fica em cartaz durante todo o mês de Fevereiro.

Serviço:

ADEGA DO CESARE

Endereço: Rua Joaquim Nabuco n44 loja A e B, Copacabana, Rio de Janeiro

Telefone 2523-1429 – 2523-0467

Horário de funcionamento: De 11h às 01h

Cartões de crédito: Todos – Cartões de débito: Todos – Cartões de refeição: Todos Tíquetes: Todos

Entrega em domicílio por toda Zona Sul.

www.adegadocesare.com.br