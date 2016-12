Festival gastronômico chega ao Boulevard Olímpico com arte e música

Ricardo Albuquerque

Reunindo mensalmente os melhores quituteiros do mundo do samba, nos dias 09 e 10 de dezembro, o ‘Festival Gastronômico Comida de Bamba’ será a grande atração no Boulevard Olímpico Rio, em frente ao Armazém 2, das 13h às 21h.

Os visitantes poderão conferir petiscos em mais de cinquenta barracas como: Queijo Canastra; Delícias da Chef; Sabor das Pretas e outras. Além das comidinhas haverá feira de afro-empreendedores que fabricam moda e artesanato entre eles estão: Nega Vip; Kendy Artesanato e Acessórios; BelÁfrica; Moreno Bijuterias e mais.

Para agitar o público na sexta, 9/12, o grupo Só Damas apresenta uma roda de samba feminina, com a participação de Liesbeth Nunes e Denise Mattos. E no sábado, 10/12, os DJs Allan, Paulo e Danilo tocam o melhor do Charm, transformando a Praça Mauá em um grande baile popular.

– Estamos nos organizando sem patrocínio algum motivados apenas pela democratização e reconhecimento dos grandes quituteiros do samba, parceiros e artistas – explica Mara Ribeiro, idealizadora da ação

SERVIÇO

O Festival Gastronômico Comida de Bamba

dias 9 e 10 de dezembro, das 13h às 21h.

Avenida Rodrigues Alves 4 (em frente ao Armazém 2 do Boulevard Olímpico), no Centro do Rio.

Gratuito.