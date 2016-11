Festival Green Nation começa na já próxima semana e traz aulas de culinária para crianças e adultos

Evento, gratuito, duplica de tamanho e oferece atrações inéditas para o público

Falta pouco mais de uma semana para que o Museu do Amanhã e o Píer 1, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, sejam tomados pelo movimento Green Nation, que realiza a terceira edição do festival que permite a todos pensar, viver e sentir a sustentabilidade. Dos dias 24 a 27, de 9h às 18h, o público terá acesso gratuito a uma programação ampla, com palestras, cinema, oficinas, atividades lúdicas e instalações sensoriais.

A alimentação saudável é também um dos eixos do festival, que promoverá 38 sessões de culinária sustentável para crianças e adultos. Para participar das aulas, que são gratuitas e divididas em “Cozinha Green” e “Cozinha Green Kids” é preciso se inscrever previamente no site do Green Nation (www.greennation.com). As aulas serão ministradas por 10 chefs de cozinha vindos de diversas partes do Brasil, além de médicos, nutricionistas e cozinheiros. A “Cozinha Green Kids” é destinada para crianças de 7 a 12 anos e tem vagas limitadas.

Ao todo o festival Green Nation trará ao público 13 instalações, nove filmes em exibição e nove apresentações teatrais, três painéis de Mashup e seis oficinas de cocriação para debates sobre inovação voltados para empresários e universitários, economia circular e sustentabilidade, além de oito turmas de “Faça você mesmo”, no Makerspace, e um festival multimídia com dezenas de inscritos concorrendo ao grande prêmio desta edição, o troféu Green.

Cozinha Green – Programação

Cozinha Green

Sem glúten, sem lactose, orgânicos e com muito sabor. Navegue pelo mundo do paladar em momentos de preparação de pratos saudáveis que enchem os olhos, o estômago e a boca. Divirta-se com a apresentação dos chefs e dos nutricionistas e aproveite a oportunidade para refletir sobre como anda sua alimentação e como você pode incrementá-la.

Cozinha Green Kids

Já diz a vovó que quem come bem alimenta o corpo e a alma. Leve os seus pequenos para colocarem a mãozinha na massa e preparar lanches e receitas de dar água na boca e muito saudáveis. Separe o chapéu de chef da criançada, vista o avental para que eles se divirtam nas oficinas que mostrarão como muitos alimentos podem ficar ainda mais gostosos com o tempero certo.

Pipocando sabores e saberes com poesia

Cozinha Green

26/11 às 10h – 11h30

Venha aprender sobre alimentação saudável e sustentável por um outro ângulo na sessão “Pipocando sabores e saberes com poesia”. Nesta aula, a poetisa Flavia Assaif e a nutricionista Genilda Medeiros abordarão a história alimentação adequada e saudável.

Contaminantes Ambientais

Cozinha Green

26/11 às 12h – 13h

Venha saber mais sobre os contaminantes ambientais e a relação com desregulação hormonal com a médica Elizabeth Ayoub.

Concurso Mestre Cuca Funcional Green

Cozinha Green

26/11 às 14h – 18h

Neste desafio, estarão em pauta a culinária saudável e sustentável. Os participantes terão que apostar em seus talentos para unir sabor, qualidade de vida e muita saúde no formato de receitas. Concurso da melhor receita “Fit Gourmet Sustentável” e “Bolo Integral Fit” com aproveitamento integral dos alimentos. Os candidatos já foram pré-selecionados pela Equipe CBAN. O público poderá conferir os vencedores desse desafio na Cozinha Green.

Joias da terra

Cozinha Green

27/11 às 10h30 – 12h30

Venha aprender com a chef Ana Ribeiro as delícias do caldinho do Jardim de PANCS e mini beiju com patê de beldroega e taioba na aula “Joias da terra”.

Sucos Raw

Cozinha Green

27/11 às 15h30 – 17h

Venha aprender com o chef Roberto Marcílio as delícias do sucos lassi indiano biogênico, verde clássico, ecológico e smoothies.

KIDS: Lanchinhos Veganos Legais

Cozinha Green

24/11 às 9h30 – 10h30

Nessa aula, a criançada aprenderá a fazer “Bolo de Côco de Caneca” e “Pirulito de palha Italiana” com as chefs Genilda Medeiros e Ana Mihrra, pois lugar de criança também é na cozinha para aprender a fazer receitas boas e comer bem.

KIDS: Fest kids

Cozinha Green

24/11 às 11h – 12h

A chef Ludmila Araujo ensinará aos pequenos como preparar um delicioso “Bolo casca de banana” e “Bolo de Chocolate” na sessão “Fest Kids”.

KIDS: Docinhos Gourmet

Cozinha Green

24/11 às 12h30 – 13h30

Imperdível para a criançada que ama um docinho, a aula “Docinho Fit Gourmet” com a chef Amanda Carbone trará receitas e prática de docinhos de modelar.

KIDS: Lanches funcionais

Cozinha Green

24/11 às 14h – 15h

A chef Robena Molinari ensinará aos pequenos como fazer “Cupcake de Cenoura e Laranja” e “Danoninho Funcional de Frutas Vermelhas”.

KIDS: Hábitos saudáveis começam na infância – receitas que encantam

Cozinha Green

24/11 às 15h30 – 16h30

Lugar de criança também é na cozinha para aprender a fazer receitas boas e comer bem e por isso, a chef Mila Cozzi ensinará aos pequenos como preparar “Muffin de Banana” e “Pão de Queijo”.

Panificação Saudável – ingredientes e técnicas

Cozinha Green

27/11 às 13h – 15h

Venha aprender as delícias da panificação saudável com ingredientes e técnicas apresentada pela chef Odara Ramoa. Aula com degustação também.

KIDS: Lanches Saudáveis

Cozinha Green

25/11 às 9h30 – 10h30

Apresentada por Simone Matos a aula “Lanches Saudáveis” ensinará aos pequenos como preparar “Trufas de batata-doce” e “Vitamina de frutas”.

KIDS: Brincando com Chocolate “do Bem”

Cozinha Green

25/11 às 11h – 12h

A chef Tatiana Abrantes promete encantar a criançada na sessão “Brincando com Chocolate do Bem” ensinando como preparar Barrinhas de chocolates.

KIDS: Merendinha Nutritiva

Cozinha Green

25/11 às 12h30 – 13h30

A dupla Dina Reis e Ana Beatriz Guedes ensinarão como preparar “Brownie Cookie de chocolate amargo com abacate” na aula Merendinha Nutritiva.

KIDS: Pães artesanais

Cozinha Green

25/11 às 14h – 15h

As chefs Odara Ramoa e Cristina Franco mostrarão que lugar de criança também é na cozinha para aprender receitas na aula “Pães Artesanais”. Eles poderão aprender a fazer Chapati Nutritivo e Ciabata.

KIDS: Hambúrguer Gourmet

Cozinha Green

25/11 às 15h30 – 16h30

Na sessão “Hambúrguer e Pizza Gourmet” apresentada pelos chefs Cris Marrie e Jean P. Lafont trará mini pizza com recheios e mini hambúrgueres com molhos.