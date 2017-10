FIM DO SINAL ANALÓGICO: 25/10

CASAS BAHIA E PONTO FRIO OFERECEM PRODUTOS PARA QUEM PRECISA SE ADAPTAR À MUDANÇA



Rio de Janeiro, setembro de 2017 – Dia 25 de outubro, o governo do Rio de Janeiro vai desligar o sinal analógico de TV na capital fluminense. Para isso, mais de 93% da população precisa estar preparada para a mudança, seja com uma TV compatível com o sinal digital ou um conversor instalado no televisor. Atenta a esse movimento e tendo o cliente no centro das suas decisões, a Casas Bahia e o Pontofrio oferecem condições especiais de pagamento e diversos modelos de TVs com conversor integrado, kits e conversores digitais, buscando atender a todas as necessidades dos que precisam se adaptar às mudanças.

As duas redes contam com diversos modelos de TVs com conversor integrado a partir de R$ 599; conversores a partir de R$ 99,90; e kit completo com antena + receptor por R$ 100. Os clientes ainda podem pagar em até 14 vezes sem juros nos cartões Casas Bahia ou Pontofrio.

Além disso, com foco nos clientes que devem sacar o FGTS, a Casas Bahia conta com a campanha “Renove Sua Casa”, que está promovendo descontos especiais em diversas categorias, sendo também uma oportunidade para quem precisa se adaptar ao novo sinal sem deixar de ver seu programa favorito. Já o Pontofrio, traz a campanha Upgrade, com foco em ajudar o cliente a fazer um bom negócio, adquirindo produtos que ele deseja com descontos especiais.

Confira abaixo os modelos de TVs e conversores disponíveis nas lojas Casas Bahia e Pontofrio do Rio de Janeiro:

PRODUTO Preço CONVERSOR DIGITAL INTELBRAS GRAVADOR CD636 R$ 129,90 CONVERSOR DIGITAL GRAVADOR K900 R$ 99,90 ANTENA INT UHF/VHF/HDTV AI 2021 R$ 29,90 TV 20″ LED HD PHILCO DTV/USB/PT R$ 599,00 TV 24″ LED HD PHILCO DTV/USB R$ 799,00 TV 32″ LED HD PHILCO DTV/USB/W R$ 1.299,00 TV 39″ LED FHD PHILCO DTV/USB R$ 1.799,00 KIT ANTENA SKY 60CM + RECEPTOR DIGITAL R$ 100,00

*preços sujeitos a alteração