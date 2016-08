FORRÓ "BONDE DO BRASIL" INVADE O MACKENZIE

A banda Paraibana BONDE DO BRASIL comanda o FORRÓ DO LOURO sábado, dia 03 de agosto, a partir das 22h. Com um estilo diferenciado juntando o forró sertanejo e o reggae o show é sempre bastante marcante e irreverente, segundo os fãs, graças às brincadeiras dos cantores e a beleza das cantora. Tendo passado por várias capitais do Brasil a BONDE DO BRASIL vai lotar o SALÃO VERMELHO do MACKENZIE, no Méier, sábado, dia 03/08.

SERVIÇO – Forró com a banda “BONDE DO BRASIL” – SPORT CLUB MACKENZIE. Rua Dias da Cruz 561 Méier. Ingressos no bar do clube. Informações (21) 2269-0082.