Forrozão no Mackenzie apresenta DEÓ e Banda

Por: Ricardo Albuquerque

O cearense DEÓ, com banda, vai levar o seu ‘Forró Seresteiro’ no sábado, 15 de outubro, a partir das 22h, ao SPORT CLUB MACKENZIE no Méier. Apresentando canções românticas como “Vaqueiro Apaixonado”, “Dengo”, “Paixão Errante” e “É por isso que eu bebo” e “De olho na calcinha”, DEÓ mistura o romantismo com o bom humor do forró tradicional.

Lotando o clube o “Forrozão do Louro” apresenta todo mês grandes nomes e DEÓ vai balançar corpos e corações sábado, 15/10, no Mackenzie, que fica na Rua Dias da Cruz 561. Ingressos no clube. Informações 2269-0082.