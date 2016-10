Friburgo sedia 10º Festival de Truta, maior evento gastronômico da Região Serrana

O cultivo da truta no Brasil começou em 1949, quando os primeiros ovos foram trazidos da Dinamarca para as serras do país. Hoje, Nova Friburgo se destaca como grande produtor do peixe, por oferecer ambiente saudável, água pura e baixa temperatura, essenciais para o cultivo da truta. Essas condições elevam o peixe ao patamar de um dos mais seguros para consumo, um dos mais saborosos e livre do risco de contaminação. A truta é um dos peixes mais apreciados no prato do brasileiro, e, por isso, ganhou um festival, que já é um sucesso há 10 anos.

O Festival de Truta já recebeu mais de 50 mil visitantes. Neste ano, a abertura do festival acontece no dia 27 de outubro e conta com 20 restaurantes participantes. No cardápio do festival, temos pratos diferenciados e muito saborosos, como, por exemplo, a “Truta Bode Expiatório” – truta ao requeijão e endro com inhoque de batata baroa; “Truta paixão” – truta ao molho de maracujá com risoto de quatro queijos; e “Truta Afrodisíaca” – truta com camarões ao molho de ostras, gengibre, arroz de jasmim com passas brancas.

Junto à truta, terão produtos que já se tornaram ícones importantes da serra carioca, como a cerveja artesanal, o morango, a gastronomia local como um todo, entre outros. O objetivo do evento, esse ano, é valorizar e incentivar a a culinária de qualidade, potencializar o turismo e fortalecer a cadeia produtiva da truta na região.

Segundo a Vice-Presidente do Nova Friburgo Convention Visitors & Bureau, Eujani Libott, “Em relação ao ano passado, tivemos um aumento de 30% na adesão de estabelecimentos no Festival de Truta, o que mostra que, mesmo com a crise econômica, as pessoas estão investindo em seus negócios. Para nós, do Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau é de suma importância que eventos como esse acontençam para estimular a região e fomentar o turismo”.

Benefícios da truta

A truta também possui grande valor nutritivo, com

alto teor de proteína, cálcio, fósforo, sais minerais e vitaminas. Apresenta também ácidos graxos do tipo Ômega-3 e baixo teor de calorias, o que a torna uma boa opção para dietas de emagrecimento e na redução do colesterol ruim (LDL), nocivo ao coração.

Hoje, a truta é um dos peixes mais apreciados pelos chefs de todo o mundo, por conta da sua carne tenra, saborosa e espinha dorsal única, que facilita o preparo e a degustação.