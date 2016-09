FunFarra celebra 6 anos com edição especial no Espaço Franklin RJ

Imagem inline 1

São seis anos de milhares de sorrisos, amizades, beijos na boca, danças até o sol raiar, namoros, bebedeiras e até aquela ressaca no dia seguinte. Tudo isso merece uma grande comemoração!

Com público de cerca de 1,5 mil pessoas por noite, uma das festas mais concorridas no Rio de Janeiro, completa 6 anos e realiza uma edição especial de aniversário, dia 15 de outubro no Espaço Franklin RJ, antes a festa também celebra em São Paulo no dia 8 de outubro, na Casa de Portugal.

Com uma mistura de estilos, músicas e, sobretudo, um público que ama dançar e se jogar na pista de dança – os DJs Pedro Neschling,Tulio Araújo, Beto Artista e Fl3shDisco, animam a noite com muita música e descontração.

Produzida pelo ator, diretor e escritor Pedro Henrique Neschling em parceria com os produtores teatrais Giba Ka e Beto Bk e frequentada por boa parte da classe artística, a FunFarra tem um público que gosta de se divertir sem preconceito de nada. De Demi Lovato a Justin Bieber, de Beyoncé a Arctic Monkeys, passando por clássicos dos anos 90 como Backstreet Boys e Shakira – a trilha sonora da festa promete uma mistura de pop, rock e indie — onde você vai escutar e dançar ao som de algumas de suas canções favoritas e outras que você nunca ouviu, sempre com um sorriso no rosto e a alma leve.

Da vontade de “fazer uma festa para os amigos e amigos dos amigos, em que rolassem músicas que deixam todo mundo feliz”, segundo Neschling, a Funfarra se consagrou em solo carioca e hoje alegra outras capitais. Sob o lema “A festa é sua. É dos seus amigos. É dos amigos que você vai”, o selo caiu nas graças do público em São Paulo, onde acontece no Club 33 e já ocupou por muitas vezes outras casas de São Paulo, e também conquistou o Paraná, tornando-se a festa oficial do Festival de Teatro de Curitiba em 2012, 2013 e 2014, além de uma edição especial em Portugal.

SERVIÇO:

Festa FunFarra

Data: 15 de Outubro – Sábado

Local: : Espaço Franklin – Av. Passos, 36 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, 20051-040

Telefone: (21) 2222-4444

Classificação etária: 18 anos

Horário: 23h

Djs:

DJ Pedro Neschling

DJ Tulio Araújo

DJ Beto Artista

DJ Fl3shDisco

Valores dos Ingressos:

De R$40,00 à R$60,00

· Ingressos à venda pelo site: http://even.tc/funfarra-6anos