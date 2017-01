Galeria é o mais novo Gastro Beer do Leme

Localizado no bairro do Leme, a Galeria é parada obrigatória para o público que admira comida e bebida de boa qualidade. Inaugurado em Dezembro de 2006 pelos franceses Stephane Haddad e Claude Lelièvre, a casa que inicialmente era uma livraria e galeria de arte, conjugado com um Café, foi rapidamente e acertadamente adaptado para um bistrô. Agora, 10 anos depois, a Galeria está com uma nova identidade: um Gastro Beer.

Na hora de beber o que não falta é opção. A carta é dedicada principalmente a rótulos de cervejas nacionais e importadas para os cervejeiros escolherem e se deliciarem. A cervejaria Therezópolis está presente com seus 8 rótulos de 600ml, entre eles: Rubine (23,00), OR’ BLANC (22,60) e a Jade (23,00). A Carioca trópica também é a pedida certa quando o assunto é cerveja artesanal autêntica e com paladar acessível: Bora Bora (R$27,00), Trancoso (R$19,00) e Macau (R$27,00). Outras cervejas premium também estão disponíveis na casa: Colorado, Red Stripe, Wäls, Goose Island, Hoegarden, entre outros.

Na parte gastronômica, o chef Haddad, preparou um cardápio baseado em pratos que possam ser harmonizados com os diversos estilos de cerveja. Comece com a trouxinha de camarão em papel de arroz no vapor com molho doce (R$39,00) junto com a witbier Or Blanc, da Therezópolis (22,60). Outra opção leve e saborosa é a combinação do Steak Tartare (R$39,00) com a refrescante Cerveja Red Stripe (R$20,00). Já para saborear um prato mais consistente, experimente o Cheeseburguer 1.618 – Hambúrger de entrecôte, bacon artesanal, queijo gruyere, alface e tomate com maionese de shitake no pão de pimenta biquinho (R$39,00) com uma IPA Goose (R$23,00), entre outros petiscos que combinam perfeitamente com uma boa cerveja. A casa também abre durante o dia com diversas opções no cardápio, inclusive almoço executivo por (R$39,00).

O ambiente transborda personalidade e dá a cara do cervejeiro, além de shows de quinta a sábado, a partir das 19h, que animam o público. A ideia foi preservar alguns traços aconchegantes do antigo bistrô com a temática da cerveja, misturando o clássico com a Boemia Carioca.

Serviço

Galeria 1.618

Endereço: Rua Gustavo Sampaio 840​

Telefone :2295 1618​

Horário de funcionamento (inclusive feriado): 12h00/00h00 /01h00 quinta, sexta, sábado​