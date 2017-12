Geek Point apresenta personagens e games no Mackenzie

O domingo, 10 de dezembro vai ser todo da cultura Geek no Sport Club Mackenzie, ou seja, um dia inteiro de lazer e entretenimento para jovens com apresentação de youtubers, dubladores, concursos de CosPlay (fantasias temáticas de personagens), dança, games e muito mais.

O evento multitemático reunirá várias atrações, das 11h às 19h, no clube da Rua Dias da Cruz, 561, Méier, principalmente do universo dos personagens dos quadrinhos, TV, Cinema e da cultura pop Coreana. Dentre as atrações está o K-Pop, concurso de dança (pop music coreana), que surgiu nos anos 90 na Coréia do Sul. O K-Pop conta com a mistura de vários ritmos como o R&B, Rock e Pop e oferecerá premiação em Dinheiro. Ainda da cultura oriental acontecerá no palco principal o Anime-Kê, onde além de poder cantar em japonês, de animes antigo, sucessos do universo Otaku e de outras séries japonesas o público porderá cantar canções internacionais para virar um astro ou estrela.

Dubladores de personagens consagrados vão inspirar a garotada

Quer conhecer o Jim Carrey, Robert Downey Jr, o Raphael das Tartarugas Ninja ou saudoso Yusuke? Pelo menos pela voz você reconhecerá. O ator, dublador e diretor Marco Ribeiro estará presente numa palestra, interagindo com a galerinha, tirando fotos e dúvidas.

Famoso também pelas vozes de Tom Hanks e Charlie Sheen e do Xerife Woody de Toy Story o ator promete responder perguntas como qual personagem mais gosta de dublar. “é como filho, não tem um preferido, gosto de todos, mas curto muito fazer o Wood do Toy Story”. Além do experiente dublador, o garoto Arthur Salerno, que dubla Charlie Brown será uma das atrações.

Público vai jogar games clássicos, atuais e participar de concurso Cosplay com premiação em dinheiro

Além dos muitos estandes variados de produtos temáticos as Arenas de Games sempre são grandes atrações, com espaços reservados para jogos clássicos e atuais, como Cards, Fliperamas, RPG, FIFA 18, Ultimate Marvel 3, Mortal Kombat XL e mais.

No palco do Sport Club Mackenzie bandas de K-pop vão apresentar temas de séries, a Orquestra Star Wars vai dar o clima de cinema e o Rapper Yuri Black será uma das atrações musicais por todo o domingo no clube do Méier.

E prepare-se para encontrar heróis, heroínas, guerreiros, vilões, reis, rainhas e outros na área Cosplay, onde um concurso de fantasias vai envolver todo o público. Os convidados também poderão curtir Mangás e HQ’s no espaço literário.

SERVIÇO

GEEK POINT, domingo, 10 de dezembro, das 11h às 19h

SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561

Tel.: (21) 2269-0082 / Tel.: 99417-1944 / 97193-7656 (whatsapp) – Classificação: Livre, Menores de 12 anos acompanhados de responsável . Meia entrada de acordo com leis e com a doação de 1 KG de alimento não perecível. Ingressos a partir de R$ 30,00