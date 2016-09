Cantores promovem show beneficente para orfanato no Tijuca Tênis Clube

Juntos Ellen de Lima (foto), Ney Gouvea e Marcio Gomes vão divertir o público, mas no domingo, 23 de outubro, a partir das 15h, também sobem ao palco do Tijuca Tênis para um grande show beneficente em apoio ao Lar de Anália Franco.

A eterna cantora do rádio, Ellen de Lima, vai relembrar a famosa “Canção das Misses” e clássicos da MPB. O cantor Marcio Gomes também homenageia a época de ouro do Rádio interpretando sucessos de Cauby Peixoto, Francisco Alves e outros.

Enquanto isso Ney Gouvea apresenta sucessos do Flash Back e atuais, para animar a pista de dança e ajudar “o Lar de Anália Franco faz um lindo trabalho de apoio à meninas carentes, é por isso que vamos cantar! – vibra o cantor, tecladista e violonista.

Ellen de Lima, Ney Gouvea e Marcio Gomes – Domingo, 23/10, 15h – Tijuca Tênis Clube: Conde de Bonfim, 451- Ingressos e informações no Lar de Anália Franco- Av. Marechal Rondon, 875 Rocha – Tels.: (21) 2281-1000 ou (21)2241-6557