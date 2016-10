GRÁTIS: Banda Ustrês anima criançada com Pop Rock em festa no Lar de Anália Franco

Por: Ricardo Albuquerque

Para agitar com POP dançante e ajudar o Lar de Anália Franco, domingo, 09 de outubro, a Banda USTRES anima o Almoço Beneficente Musical do lar de meninas, na Av. Marechal Rondon, 875 Rocha, com entrada franca.

As crianças vão se divertir das 12h ás 16h, com recreação e contação de histórias. E como atração principal, o cantor Rico, Maurão na Guitarra e Fellipe na percussão vão animar com músicas de J.Quest, Beatles, Lulu, Páralamas, Barão, Roupa Nova, Mamonas, Elvis e mais. A casa de caridade cuida de cerca de 80 meninas e bebês carentes e as festas são uma das únicas maneiras do lar arrecadar.

– Eles ajudam muito o Lar de Anália, são bem alegres e as crianças adoram, dançam e cantam. Estamos precisando de ajuda, temos muitas obrigações e contamos com a presença dos amigos neste dia – convida a presidente do lar professora Acely Galiza – O Lar de Anália Franco possui estacionamento, tem segurança e para ajudar a manter o trabalho social bastará almoçar por R$ 4,50 (100 gr). Informações 2241~6557.

SERVIÇO

Banda USTRES – POP ROCK – Almoço Beneficente LAR DE ANÁLIA FRANCO

Av. Marechal Rondon, 875 Rocha, tel:2241~6557 – Almoço R$ 4,50 (100 gr)

Entrada franca.