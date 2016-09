GRÁTIS: Cantor FABIO FIGUEIREDO anima almoço beneficente no Legião do Bem

Por: Ricardo Albuquerque

O cantor, guitarrista e violonista FABIO FIGUEIREDO vai ajudar o Asilo da LEGIÃO DO BEM (2593-3746), no Méier e animar o público sábado, dia 17 de setembro, a partir das 13h, com entrada grátis.

O artista que toca em casas de show pelo Rio apresentará sucessos de Tim Maia, Legião Urbana, Beatles, Queen, Barão Vermelho, Djavan e mais, durante o almoço beneficente do lar no Méier.

– É um trabalho necessário e muito importante, ninguém sabe o dia de amanhã e além de colaborar a manter a casa, animar as vovós é uma felicidade – afirma o cantor

Para ajudar o lar de caridade a manter o auxílio às mais de trinta ‘avózinhas’ internas bastará almoçar, a entrada será grátis. A casa também sobrevive apenas de doações, sem apoio governamental ou privado e aceita doações de alimentos não perecíveis, de higiene pessoal, de limpeza e qualquer objeto em bom estado para seu bazar.

SERVIÇO

Cantor FÁBIO FIGUEIREDO – Sábado, 17 de setembro, a partir das 13h – Entrada Franca – Almoço: R$ 4,30 (100gr)

Asilo de Idosas da Legião do Bem – Rua Oldegard Sapucaia, 13 Méier. Tel: 2593-3746