GRÁTIS: Cantor Ney Gouvea apresenta sucessos no Lar de Anália Franco

Por: Ricardo Albuquerque

O cantor, tecladista e violonista, vai animar e ajudar o Lar de Anália Franco, no Rocha, domingo, 11 de setembro, a partir das 12h, durante Almoço Beneficente.

Ney Gouvea interpreta sucessos das “disco” anos 70, passando por Roberto Carlos, J. Quest, Paralamas, Roupa Nova, Elvis, Beatles, Tim Maia, James Brown, sucessos atuais como de Pharrel Wiliams. até músicas de cinema, atraindo fãs de todas as idades.

– Nos meus shows tem desde crianças até senhoras e todos dançam! Me sinto muito feliz em poder colaborar com estes eventos beneficentes, na verdade é uma obrigação – afirma o cantor

Para ajudar bastará almoçar, a entrada será franca e o Lar de Anália Franco auxilia cerca de 80 meninas e bebês carentes com alimentação, reforço escolar, lazer, educação religiosa e mais.

SERVIÇO

NEY GOUVEA canta sucessos nacionais e internacionais – Domingo, 11 de setembro das 12h às 16h – Lar de Anália Franco, Avenida Marechal Rondon, 875 Rocha. Tel: 2281 1000 – ENTRADA FRANCA – Almoço: R$ 4,50 (100gr)