GRÁTIS: cantora portuguesa Maria Alcina anima Lar Anália Franco em festa beneficente

Ricardo Albuquerque

As belezas das culturas de Portugal e do Brasil vão se unir domingo, 13 de novembro, das 12h às 16h para ajudar as meninas e bebês carentes do Lar de Anália Franco no Rocha. O Lar apresentará em seu almoço mensal a cantora portuguesa Maria Alcina, no espetáculo “Do fado ao Choro”, além de apresentação de dança do “Rancho Folclórico Mirim” da Casa de Vizeu.

– É um belo espetáculo para festejar a amizade linda entre nossos povos e claro ajudar nossa casa a manter o trabalho – destaca a presidente do Lar, Acely Galiza.

Todos vão se divertir durante os shows com entrada franca, ajudar as crianças, provando o almoço por R$ 4,90 (100 gr), na Av. Marechal Rondon 875 no Rocha. Ligue 2281-1000 e leve sua família!